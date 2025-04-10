聽新聞
0:00 / 0:00
影／淨零人才培育中心揭牌 彭啓明盼導正ESG課收費亂象
為加速培育2050淨零排放所需專業人才，環境部結合全國28所大專院校成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，並於北、中、南、東四區分設區域培育中心，環境部部長彭啓明今天出席國立台灣師範大學「環境部淨零綠領人才北區培育中心」揭牌儀式，同時代表環境部與台師大簽署合作備忘錄，協力培育淨零綠領永續專業人才。
環境部部長彭啓明表示「隨著環保產業的快速發展，僅具備基本技能已不足以應對市場需求，透過完整的培訓與實踐經驗累積，讓「綠領人力」蛻變為「綠領人才」，才能在市場中脫穎而出」，並希望藉由政府單位與教育機構合作，以優良的師資加上合理的價格，導正市面上針對企業淨零碳排人才培育課程亂象，而台師大推出為期48小時的「環境部淨零綠領人才培育課程」，1班40個名額在網路開放報名後僅16分鐘即報名額滿，十分搶手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言