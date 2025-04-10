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影／淨零人才培育中心揭牌 彭啓明盼導正ESG課收費亂象

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
環境部結合全國28所大專院校成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，並於北、中、南、東四區分設區域培育中心，台灣師範大學今天舉行「環境部淨零綠領人才北區培育中心」揭牌儀式，環境部長彭啓明（右三）揭牌，而儀式上紅布貼太緊，眾人拉斷引繩卻未成功揭幕。記者許正宏／攝影
環境部結合全國28所大專院校成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，並於北、中、南、東四區分設區域培育中心，台灣師範大學今天舉行「環境部淨零綠領人才北區培育中心」揭牌儀式，環境部長彭啓明（右三）揭牌，而儀式上紅布貼太緊，眾人拉斷引繩卻未成功揭幕。記者許正宏／攝影

為加速培育2050淨零排放所需專業人才，環境部結合全國28所大專院校成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，並於北、中、南、東四區分設區域培育中心，環境部部長彭啓明今天出席國立台灣師範大學「環境部淨零綠領人才北區培育中心」揭牌儀式，同時代表環境部與台師大簽署合作備忘錄，協力培育淨零綠領永續專業人才。

環境部部長彭啓明表示「隨著環保產業的快速發展，僅具備基本技能已不足以應對市場需求，透過完整的培訓與實踐經驗累積，讓「綠領人力」蛻變為「綠領人才」，才能在市場中脫穎而出」，並希望藉由政府單位與教育機構合作，以優良的師資加上合理的價格，導正市面上針對企業淨零碳排人才培育課程亂象，而台師大推出為期48小時的「環境部淨零綠領人才培育課程」，1班40個名額在網路開放報名後僅16分鐘即報名額滿，十分搶手。

環境部結合全國28所大專院校成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，並於北、中、南、東四區分設區域培育中心，台灣師範大學今天舉行「環境部淨零綠領人才北區培育中心」揭牌儀式，環境部長彭啓明（右三）揭牌，而儀式上紅布貼太緊，眾人拉斷引繩卻未成功揭幕，彭部長眼疾手快直接用手揭幕。記者許正宏／攝影
環境部結合全國28所大專院校成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，並於北、中、南、東四區分設區域培育中心，台灣師範大學今天舉行「環境部淨零綠領人才北區培育中心」揭牌儀式，環境部長彭啓明（右三）揭牌，而儀式上紅布貼太緊，眾人拉斷引繩卻未成功揭幕，彭部長眼疾手快直接用手揭幕。記者許正宏／攝影
環境部結合全國28所大專院校成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，並於北、中、南、東四區分設區域培育中心，台灣師範大學今天舉行「環境部淨零綠領人才北區培育中心」揭牌儀式，環境部長彭啓明（右三）揭牌，而儀式上紅布貼太緊，眾人拉斷引繩卻未成功揭幕，彭部長眼疾手快直接用手揭幕。記者許正宏／攝影
環境部結合全國28所大專院校成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，並於北、中、南、東四區分設區域培育中心，台灣師範大學今天舉行「環境部淨零綠領人才北區培育中心」揭牌儀式，環境部長彭啓明（右三）揭牌，而儀式上紅布貼太緊，眾人拉斷引繩卻未成功揭幕，彭部長眼疾手快直接用手揭幕。記者許正宏／攝影
環境部結合全國28所大專院校成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，台灣師範大學今天舉行「環境部淨零綠領人才北區培育中心」揭牌儀式，邀請環境部長彭啓明（左三）揭牌，同時代表環境部與台師大校長吳正己（右三）簽署合作備忘錄，培育淨零專業人才。記者許正宏／攝影
環境部結合全國28所大專院校成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，台灣師範大學今天舉行「環境部淨零綠領人才北區培育中心」揭牌儀式，邀請環境部長彭啓明（左三）揭牌，同時代表環境部與台師大校長吳正己（右三）簽署合作備忘錄，培育淨零專業人才。記者許正宏／攝影

台師大 彭啓明 淨零 環境部

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