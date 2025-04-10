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金門犯保關懷車禍癱瘓女童 助其克服困難重建生活

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
關懷馨生人受害後生活重建，福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增（左一）、福建地方檢察署檢察長王柏敦（左二），今天與犯罪被害人保護協會福建金門分會人員，一同前往許小妹妹家中關懷。圖／金門地檢署提供
關懷馨生人受害後生活重建，福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增（左一）、福建地方檢察署檢察長王柏敦（左二），今天與犯罪被害人保護協會福建金門分會人員，一同前往許小妹妹家中關懷。圖／金門地檢署提供

去年2月初的一場車禍事故，不僅帶走許小妹妹的母親，小妹妹也因車禍造成雙下肢癱瘓須長期臥床，關懷馨生人受害後生活重建，福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增、福建金門地方檢察署檢察長王柏敦，今天與犯罪被害人保護協會福建金門分會人員，一同前往許小妹妹家中關懷，盼為許小妹妹及其家庭提供支持與鼓勵，幫助她克服困難，穩步走向生活重建。

毛有增與王柏敦今天在犯保協會金門分會主委蔡育仁、委員林榮輝等人陪同下，代表法務部、台灣高等檢察署前往關懷慰問，為許小妹妹加油打氣，祝願許小妹妹在大家的關懷中早日康復。在訪視過程中，除了詳細了解許小妹妹的復健情況外，對於案家所提出有關未來法律訴訟的相關問題，他們也詳加說明，全力協助被害人家屬釐清疑慮。

此外，林榮輝也代表「泉昇營造股份有限公司」捐贈新台幣10萬元，支持許小妹妹未來的醫療費用，希望減輕許小妹妹未來面臨的龐大治療負擔，盼為其家庭提供些微的經濟支持。

蔡育仁表示，該會於案發後立即前往案家進行關懷慰問並提供法律、醫療與生活重建等支援，後續也將持續關懷，落實柔性司法，保障犯罪被害人之權益，守護被害人及其家屬。

金門地檢署指出，犯罪被害人保護工作是司法保護業務的重點工作，其中「犯罪被害人權益保障法」於112年1月7日經立法院三讀通過，並於2月8日經總統公布，不僅擴大對犯罪被害人的服務範圍，並深化保護服務措施，使犯罪被害人權益保障邁入新的里程碑；該署人力雖有限，但同仁對於司法保護業務的推動不遺餘力，積極結合社會資源並透過在地各機關團體的協助，希望可以幫助馨生人。

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