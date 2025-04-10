他年僅50歲就失智！醫提醒避免常吃「1類魚」 恐引發中毒

魚肉含有豐富的營養素，是優質蛋白質之一，不過若攝取太多「大型魚」，恐易有失智風險。醫師江守山提醒民眾，常見的大型魚類如鮪魚、鯊魚都含有大量的汞，食用過多容易造成重金屬中毒，建議選擇鯖魚、秋刀魚等小型魚類，安全之虞也更加營養。

腎臟科醫師江守山日前在節目「健康好生活」中分享，一位患者因父母都有失智症，為了預防，這名患者從早餐的鮪魚三明治開始拚命吃魚。

不幸的是，據美國研究調查，市售有一半的鮪魚三明治汞含量都超標，江守山表示，該患者食用的三明治也是如此，不但記憶力逐漸變差、落髮，年僅50歲就罹患失智症。

江守山提到，除了早餐的三明治外，該患者每天至少會吃上一餐「甜不辣」，而台灣的鯊魚肉一公斤只要10塊錢，因此常被混入魚漿中，該名患者也在不知不覺間攝入了大量的汞毒素。

常見的大型魚類，如鮪魚、鯊魚等，通常都含有大量的汞、鉛和砷，食用過量容易造成不孕、動脈硬化、乳癌、肝癌、黑腳病及腎衰竭等。若是想吃魚補充營養素，江守山建議民眾挑選含有Omega-3的小型魚，如秋刀魚、鯖魚，除了對腦袋有益外，也能抑制腎臟的血尿，降低心血管疾病發生之機率，

營養師許瓊月也曾在節目「健康2.0」中提到，吃對Omega-3不僅能降低失智症風險，還能保護心血管健康，維持神經系統穩定，並提高自身免疫力、減少身體發炎的現象。