影／桃機獲Skytrax百大機場43 奪最佳行李運送機場首獎

英國非營利獨立調查機構Skytrax公布2025年最佳百大機場評選結果，桃園國際機場排名第43名，較去年第66名再次進步23名，其中於4,000-5,000萬旅客機場獲第6名；Skytrax執行長Edward Plaisted表示，桃園國際機場「體現出其對營運效率與旅客服務品質的高度承諾，也突顯其在提升旅客整體體驗方面的努力與成果」。頒獎典禮由機場公司總經理范孝倫代表出席受獎。

桃園國際機場同時也在Skytrax調查中，獲得全球最佳行李運送機場首獎、最佳證照查驗機場第4名、全球最佳進步機場第5名、亞洲最佳機場員工第7名、全球最佳清潔機場第9名，以及2025年最新獎項全球最佳洗手間第9名共8大獎項。

桃園機場公司董事長楊偉甫表示，近年來持續透過數據導向管理與跨單位整合，推動全方位升級，此次評比能獲得全球旅客與國際專業機構認可，整體排名重回前50名，並獲4,000-5,000萬旅客機場第6名，這是桃園機場服務大聯盟3萬5千名員工共同合作的成果，未來更將持續以世界一流機場為目標全力以赴。

楊偉甫也提到，行李運送機場首獎部分，桃園機場公司與各航空公司、地勤公司等利害關係人，自疫情以來不斷持續合作精進，去年（2024）本獎項即已獲全球第8名，甚至也有過全球第4名的紀錄，桃園機場會持續在設施面及管理面優化改善，在沒有最好只有更好的前提下努力精進。

機場公司指出，一年一度的Skytrax World Airport Awards（世界機場大獎）是全球機場服務重要指標，調查涵蓋全球超過575座機場、上百個國家的旅客，經歷半年問卷調查與實地稽核，最終評選出全球各項服務最佳機場。桃園國際機場繼2011年全球最佳安全檢查機場、2015、2017年兩度獲得全球最佳機場員工、2018年全球最佳證照查驗機場後，今年再度榮獲多座獎項肯定。

此外，桃園機場公司與C.I.Q.S.（海關、證照查驗、檢疫及安檢）合作流程優化部分，兩座航廈總計71座e-Gate去年全數建置完成投入營運，也促使桃園機場獲得最佳證照查驗肯定；清潔則向來是桃園機場強項，此次也在最佳清潔、最佳洗手間兩項評比中獲得肯定，其中最佳洗手間是2025年設立的新獎項，強調設施的重要性，第一年由 Skytrax稽核辦公室針對全球235個機場進行評估和回饋，未來會以更詳細的方式納入調查中。

桃園國際機場亦持續進行智慧升級與服務改革，調整旅客資訊顯示方式，另藉由候機空間導引改善、視覺指標整合、改善旅客航班查詢效率與場域辨識體驗，有助於旅客在通關、提領行李與轉機等流程中，獲得更即時的資訊支援。