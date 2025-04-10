快訊

互不讓步…美中關稅戰變「數字遊戲」 學者：加到5000%也沒意義

遭指與董事長不合！光陽執行長柯俊斌有話說 3點聲明回應

愛上黑道妻？已婚警曖昧喊「老婆」爆衝突跛腳上班 蘆洲分局開鍘

聽新聞
0:00 / 0:00

芥菜種會「以工帶振」助弱勢者 啟動北區習藝所、供需平台

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
芥菜種會執行長李肇家（左二）與新北市社會局副局長吳淑芳（右一）出席「跨越：習藝培力 邁向自立」記者會，見證技能培力與創造工作機會的社會永續。圖/芥菜種會提供
芥菜種會執行長李肇家（左二）與新北市社會局副局長吳淑芳（右一）出席「跨越：習藝培力 邁向自立」記者會，見證技能培力與創造工作機會的社會永續。圖/芥菜種會提供

為幫助脆弱家庭因應日益嚴峻的環境變遷與生活挑戰，基督教芥菜種會今舉辦「跨越：習藝培力 邁向自立」記者會，正式啟動「北區習藝所」，將花蓮習藝所的社企模式與「以工帶振」理念擴展至北部；並同步推出線上「以工帶振供需平台」，透過結合技能培訓與工作機會，整合線上與線下資源，協助更多社區需要者自立生活，家庭恢復穩定。

花蓮習藝所於1963年由芥菜種會創辦人孫理蓮創立，協助原住民孩子學習一技之長，擁有生活自立的能力。隨著時代演進及社會變遷，芥菜種會秉持「習藝而得著」的核心精神，今年將此模式延伸至新北市湯城園區，設立全台首座跨區據點「北區習藝所」，未來將逐步複製推展至更多地區。

芥菜種會執行長李肇家表示，透過建構「以工帶振供需平台」、「案家生活照顧供需平台」與「員工福利供需平台」，穩定的生產與銷售機制，讓愛心商品成為支持社區需要者的重要力量。其中，「以工帶振供需平台」是將培力成果轉化為商品的具體實踐，藉由商品上架與行銷，建立「walk in」場域與「walk out」通路，讓「人能進得來、貨能出得去」，穩定弱勢家庭的生活與自立機會。

42歲的小怡（化名）是單親媽媽，孩子有語言發展遲緩，常需請假照顧，最後遭無預警解雇。陷入困境時，全身上下僅剩三千多元。芥菜種會協助她進入孫理蓮紀念營地，培力她從事冷凍料理包裝與廚房備餐工作，不僅逐步重建家庭經濟，也重拾信心與希望。小怡說，很感激也很珍惜這個工作機會，讓她感到溫暖支持與關懷，孩子也變得開朗、願意與人互動。因為以工「帶振」，小怡感到踏實也更有勇氣走過生命難關。

芥菜種會以「家的恢復」為目標，跳脫傳統救助方式，積極推動以工「帶振」，幫助受助者學習技能創造經濟價值，得以改善家庭生活，進而減少依賴福利，讓弱勢家庭能夠穩定自立。更多訊息可連結芥菜種會「以工帶振供需平台」https://msm3funet.mustard.org.tw，或洽服務專線：02-7705-9292。

芥菜種會以「習藝而得著」為核心，發展以工「帶振」，助社區需要者真正自立。圖/芥菜種會提供
芥菜種會以「習藝而得著」為核心，發展以工「帶振」，助社區需要者真正自立。圖/芥菜種會提供

弱勢家庭 花蓮

延伸閱讀

母親節將至 公益平台募集一萬個母親節蛋糕分送弱勢

芥菜種會「以工帶振」 讓無助單親爸與窮到只剩33元的單親媽習藝培力

台南仁愛之家土地租金調漲 立委陳亭妃籲提配套助弱勢

高中藝才班特色招生甄選入學測驗4月舉行 共3225人報名

相關新聞

晚間雨勢趨緩！下一波鋒面將來襲 周末慎防凶猛雨彈

氣象署表示，今晚雨勢趨緩，下一波鋒面預計12日至13日清晨影響，中部以北有局部大雨；13日白天起東北季風增強轉涼，北部整...

長照3.0明年擴大急性後期照顧 適用對象取消年齡區分

長照政策明年進入3.0時代，我國與多數先進國家都面對高齡化挑戰。衛福部次長呂建德表示，長照3.0將以擴大醫療跟長照結合為...

今年1月兒少交通死亡增幅50％ 陳世凱：安全帽、安全座椅很重要

行政院2023年提出「行人交通安全政策綱領」，以2030年前道路安全死亡人數降低30%為目標。但交通部今公布2025年1...

比漱口水還有效？ 醫揭「1替代物」：減少牙菌斑滋生

「以油漱口」一事在網路上流傳許久，不少人常會質疑，這樣的自然療法是否「真的有效」？家醫科醫師李思賢表示，不少國外專家認為...

「搭捷運20幾年沒看過」淡水信義線豪雨灌車廂 北捷回應了

受到鋒面影響，台北市今天出現豪雨，北捷淡水信義線由於半開放式站體，導致大雨沿著車廂門流進車廂。北捷表示，已動員車站清潔人...

嚴格審查18個月 花蓮儷庭旅行社獲全台首家國際永續標章認證

花蓮一家旅行社獲得國際級永續標章GSTC認證，是全台首家獲得認可的本土旅行社，縣長徐榛蔚頒發認證書。花蓮縣旅館商業同業公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。