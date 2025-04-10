芥菜種會「以工帶振」助弱勢者 啟動北區習藝所、供需平台
為幫助脆弱家庭因應日益嚴峻的環境變遷與生活挑戰，基督教芥菜種會今舉辦「跨越：習藝培力 邁向自立」記者會，正式啟動「北區習藝所」，將花蓮習藝所的社企模式與「以工帶振」理念擴展至北部；並同步推出線上「以工帶振供需平台」，透過結合技能培訓與工作機會，整合線上與線下資源，協助更多社區需要者自立生活，家庭恢復穩定。
花蓮習藝所於1963年由芥菜種會創辦人孫理蓮創立，協助原住民孩子學習一技之長，擁有生活自立的能力。隨著時代演進及社會變遷，芥菜種會秉持「習藝而得著」的核心精神，今年將此模式延伸至新北市湯城園區，設立全台首座跨區據點「北區習藝所」，未來將逐步複製推展至更多地區。
芥菜種會執行長李肇家表示，透過建構「以工帶振供需平台」、「案家生活照顧供需平台」與「員工福利供需平台」，穩定的生產與銷售機制，讓愛心商品成為支持社區需要者的重要力量。其中，「以工帶振供需平台」是將培力成果轉化為商品的具體實踐，藉由商品上架與行銷，建立「walk in」場域與「walk out」通路，讓「人能進得來、貨能出得去」，穩定弱勢家庭的生活與自立機會。
42歲的小怡（化名）是單親媽媽，孩子有語言發展遲緩，常需請假照顧，最後遭無預警解雇。陷入困境時，全身上下僅剩三千多元。芥菜種會協助她進入孫理蓮紀念營地，培力她從事冷凍料理包裝與廚房備餐工作，不僅逐步重建家庭經濟，也重拾信心與希望。小怡說，很感激也很珍惜這個工作機會，讓她感到溫暖支持與關懷，孩子也變得開朗、願意與人互動。因為以工「帶振」，小怡感到踏實也更有勇氣走過生命難關。
芥菜種會以「家的恢復」為目標，跳脫傳統救助方式，積極推動以工「帶振」，幫助受助者學習技能創造經濟價值，得以改善家庭生活，進而減少依賴福利，讓弱勢家庭能夠穩定自立。更多訊息可連結芥菜種會「以工帶振供需平台」https://msm3funet.mustard.org.tw，或洽服務專線：02-7705-9292。
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