長照3.0明年擴大急性後期照顧 適用對象取消年齡區分

長照政策明年進入3.0時代，我國與多數先進國家都面對高齡化挑戰。衛福部次長呂建德表示，長照3.0將以擴大醫療跟長照結合為發展重點，包括擴大急性後期照顧服務對象，不再以年齡作為區分，同時強化民眾復能，透過物理治療所、「轉型」地區醫院，讓民眾出院後盡速恢復生活自理。

呂建德指出，台灣65歲以上人口占比已達19.85%，預計今年會突破21%，正式進入「超高齡社會」；當今全球少子化、高齡化集中兩地區，一個是南歐，另一個就是日本及台灣所在的東亞。然而，日本高齡照顧需求預估在2032年趨緩，而台灣受到戰後嬰兒潮人口結構影響，預計在2045年需求減緩。他強調，長照需求非無限成長，必須審慎規畫，否則未來可能會成負擔。

呂建德說，明年長照3.0政策共有7項特色，第一，打造「10分鐘照顧圈」，要在10分鐘車程找到所需要資源，且開放聘僱外籍看護家庭使用社區照顧服務。其次，醫療、長照結合強化，住院急性後期照顧（PAC）銜接復能服務，讓病人出院前做好規畫，如轉至地區醫院或物理治療所等，讓出院準備天數達到「減少1天」的目標。

呂建德說，因醫院住院天數有限，但出院後民眾非立刻完全「復原」，還需要「復能」，培養生活自理能力，衛福部目前著手規畫針對部分地區醫院病床「轉型」或與物理治療所合作，作為住院跟返家之間的中介機構，讓患者自立生活、減輕照顧者負擔，也降低國人對外籍看呼的依賴。

第三，急性後期照顧（PAC）原本服務對象為失能長者、身心障礙者或50歲以上失智者，長照3.0將擴大不分年齡的失能者都可以使用。呂建德說，中風已出現年輕化趨勢，若病人可得到妥善治療及恢復速度快，讓資源使用更有效益。第四，強化中重度照顧，預計從目前住民補助每人每年最高12萬元，提升到每人最高18萬元。

第五，住院照顧「到咖手」，呂建德說，希望推動家屬「探病不陪病」由政府跟民眾共同分擔聘請看護費用。另外，目前正在跟勞動部討論較長天數的「有薪」家庭照顧假，但目前仍待確認天數跟薪資給付來源。第六及第七分別為新增智慧科技輔具租賃制度，以及推動一定年齡以上疾病者，享有一生一次免費預力醫療照顧諮商（ACP）。

另外，呂建德指出，未來長照3.0仍是採取稅收制度，但將與壽險業者合作，透過設定地上權或是「合建」方式，引入壽險資金，壽險業者在長照保單裡面也可提供自家長照服務，政府則可以降低資金壓力。