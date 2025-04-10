今年1月兒少交通死亡增幅50％ 陳世凱：安全帽、安全座椅很重要

行政院2023年提出「行人交通安全政策綱領」，以2030年前道路安全死亡人數降低30%為目標。但交通部今公布2025年1月道路交通安全情況，發現兒少死亡數比2023年同期增加3人，增幅高達50％，交通部長陳世凱提醒，兒少乘車時務必戴好安全帽，以及繫好安全座椅。

根據交通部統計，今年1月道路交通事故數為3萬6167件，相比去年同期增加791件，增幅2.2％；受傷人數4萬8139人，比去年同期增加790人，增幅1.7％；但30日死亡人數為242人，不僅比去年同期減少34人，減幅12.3％，更是近3年最低。

交通部路政及道安司長黃運貴指出，今年行人死亡數為歷年同期最低，機車事故死亡數為153人，占全體63.2％，相比2023年同期的177人減少24人，減幅13.6％；高齡者死亡數110人，占全體45.5%，相比2023年同期的117人減少27人，減幅6％。

酒駕造成死亡6人，相比2023年同期的23人，減少17人，減幅73.9%；行人死亡25人，相比2023年同期的40人，減少15人，減幅37.5％，但兒少死亡部分，今年1月有9人，相比2023年同期的6人增加3人，增幅高達50％。

黃運貴說明，今年1月兒少死亡9人，較2023年同期增加3人，其中兒童死亡4人，較2023年同期增加3人，其中汽車乘客死亡相較2023年增加2人，機車乘客死亡增加1人；少年死亡5人，較2023年同期無增減，少年死亡以機車駕駛3人最多，自行車騎士及機車乘客各1人次之。黃運貴補充，今年兒少死亡9人中，其中3人就是楊梅休息站事故中罹難的未成年乘客。

交通部長陳世凱提醒，兒童乘坐機車時，戴安全很重要，乘坐汽車時，兒童安全座椅安全帶要綁好，提醒家長要注意車子的安全設備。

各縣市整體死亡人數部分，今年1月台南市29人，雖與2023年相比減少1人，但死亡人數仍是全台最多，其次為台中市與高雄市26人，彰化縣21人；新北市13人，相比2023年同期減少12人，雲林縣12人，相比2023年減少10人。

各縣市行人死亡人數部分，台中市4人最多，相比2023年增加3人，其次為高雄市及雲林縣3人，比2023年相比增加2人，屏東縣2人，相比2023年增加1人。