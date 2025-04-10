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影／15年動15次手術 「玻璃娃娃」陳聖傑衝破鬼關獲熱愛生命獎章

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
患有成骨不全症的中山工商學生陳聖傑，出生15年動了15次手術，去年還長骨肉瘤，但他不畏命運磨難，活出生命的極限，獲選第28屆全球熱愛生命獎章得主。記者王昭月／攝影
患有成骨不全症的中山工商學生陳聖傑，出生15年動了15次手術，去年還長骨肉瘤，但他不畏命運磨難，活出生命的極限，獲選第28屆全球熱愛生命獎章得主。記者王昭月／攝影

患有成骨不全症、俗稱「玻璃娃娃」的中山工商學生陳聖傑，出生15年動了15次手術，去年還長骨肉瘤，但他不畏命運，更加勤奮向學，除積極考證照，也立志考上資訊科系，未來結合醫療嘉惠其他病友。把每天都當成最後一天奮鬥的他，活出生命的極限，獲選第28屆全球熱愛生命獎章，成為貨真價實的生命鬥士。

陳聖傑今天由身障發明家劉大潭頒發全球熱愛生命獎章，書法家王志揚當場揮毫寫下「傲香」二字相贈，肯定他秉持一身堅毅的傲骨，迎戰人生散發生命馨香，典禮末尾，與他父親離異多年的母親突然現身祝福，現場感動滿點。

就讀中山工商資料處理科三年甲班的學生陳聖傑，出生就罹患罕見成骨不全症，但家人不知情，2歲左右，父親發現他總會墊著腳尖，察覺異樣，帶他就醫才發現罹病，自此進出醫院成為家常便飯，至今15歲共動過15處手術。

他父親陳國慶心疼地說，聖傑全身骨頭脆弱，成長過程不斷碎裂、修補，小時候動手術還不覺得怕，等他愈長大後，每動一次手術就擔驚受怕，深怕任何意外，最後只能善盡人事，陪伴他勇闖人生路。

陳聖傑進出醫院無數次，去年又罹骨肉瘤，每天與病痛為伍，卻無損於他對生命的熱愛，除了住院檢查沒能到校外，上課幾乎全勤。父親原本為他改良一輛復康巴士，親自接送上下學，後來因為無法支付車貸車子被收回，才被迫改搭向社會局申請的復康巴士上學，母親雖不在他身邊，不過常掏腰包資助他搭復康巴士，讓他的學業不致中斷。

中山工商導師陳仕育說，聖傑志向高大，他因自身遭遇，原本立志要當醫生，挽救更多不方便的人，但現在已考取「電腦軟體應用」乙、丙級兩張證照，決定先準備考科大，精進資通訊專業技能，未來結合醫療，讓更多人患者能夠受惠。

今天的頒獎典禮，包括周大觀文教基金會創辦人周進華、第10屆全球熱愛生命獎章得主身障發明家劉大潭、書法家王志揚、生命作家暨中山附幼園長宋芳綺及中山工商董事長陳國清等人300多名師生與會，中山工商校長李昱平長勉勵全校同學以陳聖傑為標竿，活出生命色彩。

與他父親離異多年的母親（右）突然現身祝福，現場感動滿點。記者王昭月／攝影
與他父親離異多年的母親（右）突然現身祝福，現場感動滿點。記者王昭月／攝影
書法家王志揚（右）當場揮毫寫下「傲香」二字相贈，肯定陳聖傑秉持一身堅毅的傲骨，迎戰人生散發生命馨香。中為周大觀基金會創辦人周進華，左為中山工商董事長陳國清。記者王昭月／攝影
書法家王志揚（右）當場揮毫寫下「傲香」二字相贈，肯定陳聖傑秉持一身堅毅的傲骨，迎戰人生散發生命馨香。中為周大觀基金會創辦人周進華，左為中山工商董事長陳國清。記者王昭月／攝影
患有成骨不全症的中山工商學生陳聖傑，出生15年動了15次手術，去年還長骨肉瘤，但他不畏命運磨難，活出生命的極限，獲選第28屆全球熱愛生命獎章得主。記者王昭月／攝影
患有成骨不全症的中山工商學生陳聖傑，出生15年動了15次手術，去年還長骨肉瘤，但他不畏命運磨難，活出生命的極限，獲選第28屆全球熱愛生命獎章得主。記者王昭月／攝影
患有成骨不全症的中山工商學生陳聖傑，出生15年動了15次手術，去年還長骨肉瘤，但他不畏命運磨難，活出生命的極限，獲選第28屆全球熱愛生命獎章得主。記者王昭月／攝影
患有成骨不全症的中山工商學生陳聖傑，出生15年動了15次手術，去年還長骨肉瘤，但他不畏命運磨難，活出生命的極限，獲選第28屆全球熱愛生命獎章得主。記者王昭月／攝影
陳聖傑今天由身障發明家劉大潭（右）頒發全球熱愛生命獎章。記者王昭月／攝影
陳聖傑今天由身障發明家劉大潭（右）頒發全球熱愛生命獎章。記者王昭月／攝影

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