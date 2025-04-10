母親節將至 公益平台募集一萬個母親節蛋糕分送弱勢

母親節將至，中低收入戶，或在貧窮認定資格邊緣民眾，滿足平日生活所需已要費盡心力，要吃上符合節慶的母親節蛋糕，可說是奢侈享受。NPOchammel公益平台發起「集食送愛」母親節蛋募集活動，將募集1萬個母親節蛋糕分送弱勢家庭。創辦人張幼霖表示，面對關稅衝擊，恐有更多民眾落入貧窮處境，呼籲全台民眾踴躍表達愛心。

張幼霖說，NPOchannel自2022年起推動「集食送愛」聯合募集行動，至今累計參與認購人次達5萬2937人次，累積物資達8萬6890份，透過合作4家公益組織，陸續分送1萬9881戶家庭，照顧5萬1001位弱勢民眾，本次母親節蛋糕募集物資為委由廠商起士公爵製造的巴斯克乳酪單高，每份450元，將分送新北市北海岸地區、嘉義縣、高雄市、屏東縣、澎湖縣、花蓮縣6座城市弱勢家庭。

另，NPOchannel同步發起常態「生日蛋糕」聯合募集行動，今年合作蛋糕為「天使輕吻輕乳酪蛋糕」每份價格為399元。張幼霖說，希望民眾發揮愛心，讓「過生日」也可在弱勢家庭中發生，讓壽星為自己許下生日願望時，點燃對未來夢想。

2023年社會救助法修法聯盟提出，目前台灣年收入低於最低生活費人口約280萬人，扣除符合政府低收入戶、中低入戶資格60萬人，有高達220萬人屬於無社福資格的貧窮黑數。張幼霖說，由此可見，許多處於弱勢邊緣的民眾，自己過去在公益組織服務歷程中，也看盡弱勢民眾連飯都沒辦法好好吃的困境，亟需社會力量協助關懷，讓他們在生活中能感受到溫暖，看見希望。

張幼霖說，除「集食送愛」聯合募集行動外，NPOchannel將持續推動更多社會設計方案，盼弱勢家庭、公益組織、社會大眾與企業共同行程「善的循環」，藉此鼓勵民眾共同為消除貧窮而努力，讓台灣朝向聯合國宣告的永續發展目標前進。

欲參與集食送愛民眾，可上NPOchannel官網：https://reurl.cc/Gndmay