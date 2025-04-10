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台灣獲全球機場「最佳證照查驗服務」第4名 使用e-Gate條件再放寬

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
新世代e-Gate機型照片。圖／移民署提供
新世代e-Gate機型照片。圖／移民署提供

英國非營利獨立調查機構Skytrax 昨（9日）公布2025年全球機場評比結果，其中全球最佳百大機場，台灣的桃園國際機場榮獲第43名，較去年上升23個名次，值得一提的是，移民署國境事務大隊在「最佳證照查驗服務機場」榮獲全球第4名，僅次於香港國際機場、新加坡樟宜國際機場及巴林國際機場。

移民署長鐘景琨指出，為提供旅客更好的出入國服務，新冠疫情期間積極加速推動新世代自動查驗通關系統（e-Gate）建置工程，我國最重要的國家大門桃園國際機場，2024年底完成49座，加上原已建置22座，共有71座投入營運、服務旅客。

另外，今年也已啟動高雄、松山、台中機場，以及興建中的金門新水頭港旅客服務中心計27座建置工程，其中高雄機場部分已經在今年3月份完工投入試營運，屆時舊型e-Gate將全數汰除，以因應旅客量快速成長，讓民眾感受快速有感的通關服務。

移民署另說明，為擴大使用對象，讓更多國人享受e-Gate的便利性，自今年1月1日起已將申請使用e-Gate的年齡調降至10歲，且身高下修為120公分以上即可使用，無戶籍國民比照國人，只要符合上述條件，持有我國有效晶片護照，即得申請使用e-Gate。新世代e-Gate擁有「閘道內註冊及通關二合一」、「行進間即行辨識」及「支援40種語言」等新穎功能，可於閘道內錄存臉部影像，或選擇加上擷取指紋，即可同步完成註冊及通關。而所有外籍旅客於出境時皆可以使用e-Gate通關。

Skytrax世界機場評比於1999年開始。本年度評比調查區間自2024年8月至2025年2月，收集超過100多個國家旅客的問卷調查結果，被譽為「航空界的奧斯卡獎」，極受世界各國所重視，其中證照查驗服務評比項目分別為「旅客排隊等候查驗時間」、「快速通關通道」、「自動查驗通關系統效能」及「證照查驗人員服務效率及禮儀」。

2025年最佳證照查驗服務機場排名。圖／移民署提供
2025年最佳證照查驗服務機場排名。圖／移民署提供

機場 移民署

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