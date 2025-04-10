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麥寮電廠3組燃煤機組年底停轉 改為天然氣可減碳960萬噸

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
麥寮發電廠將轉型改為天然氣發電，從空中俯瞰多個大型圓體煤倉，也將在轉型後走入歷史。記者蔡維斌／翻攝
麥寮發電廠將轉型改為天然氣發電，從空中俯瞰多個大型圓體煤倉，也將在轉型後走入歷史。記者蔡維斌／翻攝

針對台塑麥寮汽電廠共3組燃煤機組，裝置容量共180萬瓩，一年使用的生煤量約485萬噸，其中1組已於去年底停止運轉，另2組預計約在今年9月及年底也將陸續暫停運轉，雲林縣環保局指出，一年可減少960萬噸二氧化碳排放量。明年起至天然氣接收站及設備汰換完成後，麥寮電廠預計約在2030年前才可以天然氣重新運轉。

位於麥寮六輕工業園區的麥寮電廠設有3組燃煤機組，發電裝置容量共180萬瓩，雲林縣環保局指出，麥電一年使用的生煤量約485萬噸，每年產生的粒狀物約351噸、硫氧化物2689噸、氮氧化物3217噸，為維護空氣品質，麥電近10年來除陸續進行排碳設施改善，並提出燃煤機組除役或轉型計畫，估計一年可減少960萬噸二氧化碳排放量。

環保局長張喬維指出，麥電採分期計畫將現有燃煤機組改為天然氣，其中M02機組已在去年底率先停止運轉，估計每年可減少151萬噸生煤使用量，也可減少298萬噸排碳量；另外M04機組與台電發電合約則到今年9月22日，屆時到期後也將停止運轉，可再減少193萬噸生煤量、380萬噸碳排。

張喬維表示，另外M01機組與台電合約原本到去年5月底就到期，但台電基於合約穩定及履約完整性，將延長運轉到今年底，屆時可再可減少140萬噸生煤量、276萬噸碳排，同時也達到3組燃煤機組全數停止運轉的目標。

張喬維指出，麥電未來將轉型為燃天然氣發電，其中燃氣複循環發電組、液化天然氣接收站的新建工程環評已於2022年底通過，天然氣接收站的規畫設計也已完成，因此燃煤機組在年底除役之後，仍要先進行舊機組拆除工程，改裝天然氣用機組，加上天然氣接收站施做，預定工期約需4至5年，因此預估要到2030年天然氣機組才能商轉供電。

至於煤機停轉期間是否影響全台整體供電則由中央評估調度。

麥寮發電電3組燃煤機組預定在今年底全部停止運轉，將改為天然氣發電。記者蔡維斌／翻攝
麥寮發電電3組燃煤機組預定在今年底全部停止運轉，將改為天然氣發電。記者蔡維斌／翻攝

台電 環保局長 麥寮

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