肉桂可食用也能殺作物病菌不會鄰田汙染 農業專家技轉今發表

春季天氣不穩定，台中區農業改良場昨發布防治稻熱病警訊，農民通常噴灑農藥，農業部農業試驗所副所長謝廷芳今發表肉桂油乳化劑調配技術，強調屬於免登記的植物保護資材，有效防治稻熱病、紋枯病等農作物疾病。

謝廷芳說明肉桂油乳化劑命名為「黑修羅」，因這款植保資材液體顏色偏深褐，讓他想起修羅這位大力魔王現身時「通殺」，跟肉桂油乳化劑一樣可廣泛使用在農作物，病菌被噴到（接觸）後細胞膜分解，細胞液爆出，有效達到滅菌效果。

謝廷芳表示，黑修羅調製技術是水油動態平衡，液體清澈，早年他找農民免費試用長達10年，發現品質穩定性高，效果不錯，國內很多標榜是植物保護資材，他敢打包票唯有他研發的肉桂油乳化劑經嚴謹試驗，有助推廣友善、有機農業。

彰化縣植物保護公會理事、興農田中處長洪文通說，肉桂不但可吃也能製成植物保護資材，防治農作物疾病沒所謂農藥殘留、食安的疑慮。興農營業部經理李文忠、營業處長楊金章等人到場關心農民反應。田中鎮農民張新寶表示，提早施用防治效果佳，因不是化學製劑，不會發生鄰田汙染糾紛。