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肉桂可食用也能殺作物病菌不會鄰田汙染 農業專家技轉今發表

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
農業部農業試驗所副所長謝廷芳（右）技轉肉桂油乳劑調配技術，今在彰化縣田中鎮發表。記者簡慧珍／攝影
農業部農業試驗所副所長謝廷芳（右）技轉肉桂油乳劑調配技術，今在彰化縣田中鎮發表。記者簡慧珍／攝影

春季天氣不穩定，台中區農業改良場昨發布防治稻熱病警訊，農民通常噴灑農藥，農業部農業試驗所副所長謝廷芳今發表肉桂油乳化劑調配技術，強調屬於免登記的植物保護資材，有效防治稻熱病、紋枯病等農作物疾病。

謝廷芳說明肉桂油乳化劑命名為「黑修羅」，因這款植保資材液體顏色偏深褐，讓他想起修羅這位大力魔王現身時「通殺」，跟肉桂油乳化劑一樣可廣泛使用在農作物，病菌被噴到（接觸）後細胞膜分解，細胞液爆出，有效達到滅菌效果。

謝廷芳表示，黑修羅調製技術是水油動態平衡，液體清澈，早年他找農民免費試用長達10年，發現品質穩定性高，效果不錯，國內很多標榜是植物保護資材，他敢打包票唯有他研發的肉桂油乳化劑經嚴謹試驗，有助推廣友善、有機農業。

彰化縣植物保護公會理事、興農田中處長洪文通說，肉桂不但可吃也能製成植物保護資材，防治農作物疾病沒所謂農藥殘留、食安的疑慮。興農營業部經理李文忠、營業處長楊金章等人到場關心農民反應。田中鎮農民張新寶表示，提早施用防治效果佳，因不是化學製劑，不會發生鄰田汙染糾紛。

謝廷芳20多年前研發成功肉桂油乳化劑調配技術，為等待政府公告相關的農藥成分標準規定，一直沒高調宣傳，政府後來審查通過，認定肉桂油乳化劑調配技術使用可食用的肉桂當原料，是全安無化學成分的製劑，因此這款符合免登的植物保護資材，透過技術轉移興農公司製造，得以商品化問市，廣泛運用在水稻、青椒、小番茄等多種農作物。

中部地區水稻發生稻熱病，台中區農業改良場發布防治警訊。圖／台中區農改場提供
中部地區水稻發生稻熱病，台中區農業改良場發布防治警訊。圖／台中區農改場提供
農業部農業試驗所副所長謝廷芳說明肉桂油乳劑調配技術製成的植物保護資材。記者簡慧珍／攝影
農業部農業試驗所副所長謝廷芳說明肉桂油乳劑調配技術製成的植物保護資材。記者簡慧珍／攝影

稻熱病 農民

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