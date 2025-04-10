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「全國第一鮪」166萬賣出 連5年得主：關稅影響買氣

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭蘇澳籍漁船全昌隆168號6日捕獲「全國第一鮪」，今天在南方澳漁港拍出，宣告黑鮪魚季展開。圖／蘇澳區漁會提供
宜蘭蘇澳籍漁船全昌隆168號6日捕獲「全國第一鮪」，今天在南方澳漁港拍出，宣告黑鮪魚季展開。圖／蘇澳區漁會提供

「全國第一鮪」今天在宜蘭南方澳拍賣，宣告今年黑鮪魚季正式開跑，不過因為美國對等關稅衝擊買氣，第一鮪以每公斤7700元賣出，相較去年減了超過5000元，總價166萬餘元。連5年得標的業者李亦立說，買氣確實受到關稅影響，還是很高興能夠得標。

蘇澳籍漁船全昌隆168號6日在台灣東北外海捕獲黑鮪魚活魚，7日凌晨1時30分進港，秤重後達216公斤、體長224公分，符合標準，成為全國第一鮪，今天在南方澳第三拍賣魚市場拍賣，農業部次長、代理縣長林茂盛等人都出席。

每年「全國第一鮪」都吸引大批業者競標，今年以每公斤5200元起標，過程雖然也有10多家業者出價，但是加價競標情況都不激烈，過程平和，最終以每公斤7700元賣出，與去年每公斤1萬3100元相比，有一段不小差距。

得標的三多屋國際事業公司負責人李亦立，已連續5年標到全國第一鮪，他說，受到美國對等關稅影響，憂心衝擊經濟，今年買氣真的差很多，不過仍很開心得標，會以平實價格提供給消費者。

每年4到6月是黑鮪魚產季，南方澳是捕撈重鎮，2022年拍賣量1897尾，前年2240尾，去年更一口氣超過4000尾。蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，今年預估黑鮪魚漁獲量也不錯，將與縣府合作研擬多元促銷方案。

農業部次長黃昭欽說，漁業署鼓勵漁民捕獲、通報後，就在船上取出容易腐敗的魚鰓，避免魚體產生酸味，以提高鮮度品質。台灣捕撈配額從去年1960公噸，提高到今年的2200公噸，也與日方協商談判底定作業規則，提供漁民安全捕撈的環境。

宜蘭蘇澳籍漁船全昌隆168號6日捕獲「全國第一鮪」，今天在南方澳漁港拍出，宣告黑鮪魚季展開。圖／蘇澳區漁會提供
宜蘭蘇澳籍漁船全昌隆168號6日捕獲「全國第一鮪」，今天在南方澳漁港拍出，宣告黑鮪魚季展開。圖／蘇澳區漁會提供
宜蘭蘇澳籍漁船全昌隆168號6日捕獲「全國第一鮪」，今天在南方澳漁港拍出，宣告黑鮪魚季展開。圖／蘇澳區漁會提供
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南方澳 農業部 黑鮪魚

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