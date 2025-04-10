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台中歌劇院4月起推4檔不同風格演出 全都瞄準「愛」

中央社／ 台中10日電
台中國家歌劇院10日在「藝術好朋友」節目分享會中宣布，將推出兒童劇、合唱、音樂劇與舞蹈等4檔類型不同的節目；記者會現場並邀請舞者演出精彩片段。圖／中央社
台中國家歌劇院10日在「藝術好朋友」節目分享會中宣布，將推出兒童劇、合唱、音樂劇與舞蹈等4檔類型不同的節目；記者會現場並邀請舞者演出精彩片段。圖／中央社

台中國家歌劇院今天在「藝術好朋友」節目分享會中宣布，將推兒童劇、合唱、音樂劇與舞蹈4檔類型不同，但都是探討「愛」的演出，包括如果兒童劇團、青韵合唱團等。

台中國家歌劇院今天舉辦4月份「藝術好朋友」節目分享會，由歌劇院副總監汪虹說明，將於4到6月間推出以探討「愛」為主題的兒童劇、合唱、音樂劇及舞蹈，艸雨田舞蹈劇場4名團員並現場演出「親密近地」精選片段。

4檔演出包括如果兒童劇團「你不知道的白雪公主」、青韵合唱團「愛的暴烈與溫柔—Ambrož Čopi與青韵合唱團音樂會」、五口創意工作室音樂劇「三個不結婚的女人」、2025台積心築藝術季－艸雨田舞蹈劇場「親密近地」。

五口創意有限公司製作人孫明恩表示，音樂劇「三個不結婚的女人」由漫畫家日下棗的人氣作品改編，講述不同星座、個性與愛情觀的3姊妹，唯一共同點是堅持不結婚、勇敢做自己，真實呈現當代都市女性生活態度與自我選擇。

「與其將就婚姻，倒不如過上講究的生活」，孫明恩說，「三個不結婚的女人」4月展開巡演，將於5月29日至6月1日在台中歌劇院中劇院上演，目前台北、台中場次票房都已售罄。

汪虹表示，暮春的台中國家歌劇院，不僅呈現充滿創作新藝的Arts NOVA系列，更匯集戲劇、合唱、音樂劇與舞蹈等多元形式作品，為台中觀眾帶來豐富能量藝術饗宴；無論是藝文愛好者，或首次接觸歌劇院的朋友，都將在這些演出中找到自己喜愛作品，體驗表演藝術獨特魅力。

台中歌劇院 音樂劇

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