盼關稅危機成藥界轉機 專家籲健保給付改以療效為導向

美國總統川普提出對等關稅，衝擊全球。台灣藥品供應量，學名藥占7成以上，但學名藥醫令費用僅占2成，學名藥使用偏低，供應鏈任性嚴重不足，學名藥協會公共事務政策委員會主委殷為瑩表示，政府應化關稅危機為轉機，提升供應鏈任性，為強化國內病人用藥權益，建議健保給付應以療效為導向，不僅加強台灣藥廠生產意願，也能保障民眾用藥需求。

川普雖宣布暫緩對等關稅政策90天，不過，殷為瑩表示，本次貿易戰爭，關稅影響不會在短時間內有效解決，從國內用藥供給面考量，勢必要增加本土藥品製造比率，政府目前已積極盤點藥品、原料庫存，主因即是希望降低國內供應鏈風險。未來不論在醫師或病人端，應該就用藥習慣進行積極溝通，本土藥業也應提出讓病人、醫師信賴的療效及品質數據。

國內民眾、醫師有使用原廠藥迷思，認為原廠藥與學名藥療效不盡相等，導致醫師處方學名藥比率偏低。殷為瑩表示，希望政府改變健保給付方式，以藥品療效決定給付點數，本土藥廠生產學名藥品，若經檢驗制度確定療效與品質，給付點數應與原廠藥品一致，藉政策引導醫師處方行為，避免病人面臨用藥缺乏情況。

殷為瑩說，關稅制度導致原料藥成本增加，連帶反映在原廠藥藥價提升增加，壓縮健保資源，且若面臨用藥吃緊狀況，醫師仰賴原廠藥，對病人而言將造成風險，強化本土學名藥供應鏈任性，除可保障病人用藥權益，對健保永續也有所助益。

另，台灣也有「輸美藥品」，恐受對等關稅政策影響。殷為瑩說，她任職的東洋藥品，即有一項微脂體抗生素藥品供應美國，該藥品原廠專利已過期，但20多年均無其他廠商製造，連美國病人需求都仰賴台灣外銷，主因是製造難度較高，在這波關稅衝擊中，政府應聚焦協助國內具實力、製造困難藥品公司，才能提升國內生技製藥產業競爭力。