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台灣成南韓第3大客源國 韓觀光公社：今年目標160萬台灣旅客

中央社／ 台北10日電
韓國觀光公社觀光內容本部長劉鎮鎬今天指出，台灣旅客是南韓的第3大客源國，今年目標160萬台灣旅客赴韓國，將力推海洋觀光、寵物旅遊、婚紗旅行等。示意圖。圖／AI生成
韓國觀光公社觀光內容本部長劉鎮鎬今天指出，台灣旅客是南韓的第3大客源國，今年目標160萬台灣旅客赴韓國，將力推海洋觀光、寵物旅遊、婚紗旅行等。示意圖。圖／AI生成

韓國觀光公社觀光內容本部長劉鎮鎬今天指出，台灣旅客是韓國的第3大客源國，今年目標160萬台灣旅客赴韓國，將力推海洋觀光、寵物旅遊、婚紗旅行等。

根據交通部觀光署統計，去年台灣旅客出遊人次高達1684萬9683人次，其中到韓國旅遊者有142萬9398人次。

為了要開拓更多韓國玩法，韓國觀光公社今天在台灣舉辦「韓國新旅行B2B洽談會」，邀請台韓雙方旅遊業者面對面交流。

韓國觀光公社觀光內容本部長劉鎮鎬向媒體表示，台灣是韓國第3大的客源國，去年赴韓旅客數量突破歷史紀錄，今年目標希望有160萬台灣旅客赴韓，今年1到2月已經比去年同期成長34%。

劉鎮鎬說，過去台灣旅客以韓國為主，近年來自由行旅客逐漸增加，韓國接下來將全力推廣海洋觀光、寵物旅遊觀光，其中像是濟州、德威、韓亞及真航空已經可以讓寵物共同搭機。

地點方面，劉鎮鎬指出，過去台灣旅客以首爾為主，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，台灣旅客開始往釜山、濟州等地點觀光。

韓國觀光公社表示，在獎勵旅遊方面，導入AI智能系統進行客製化規劃，提供奢華觀光、教育觀光等內容，滿足各種客群需求。

另外，韓國慶尚南道將在4月12日舉辦觀光推廣活動，由韓國慶尚南道、慶南觀光財團主辦，帶領晉州市、泗川市、金海市、巨濟市、梁山市、宜寧郡、咸安郡、固城郡、河東郡、陜川郡十個城市，透過多元化的展示與體驗，帶領台灣民眾深入了解這塊旅遊區域。

南韓 自由行

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