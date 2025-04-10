痛到睡不著…8旬婦沈默殺手上身不自知 拔草跌坐致脊椎體嚴重塌陷

彰化縣83歲陳姓婦人在菜園拔草不慎跌坐，當下非常疼痛，忍耐數日痛到睡不著，由兒子陪伴就醫，檢查發現腰椎的第一節脊椎嚴重變形，從長方形變成像倒下的三角錐卡在脊椎，經微創手術治療已能走路。

家住溪湖鎮的陳姓婦人今回診，她表示，到香菜園拔雜草不慎跌坐的剎那間非常疼痛，忍痛站起來已站不直，她貼痠痛藥布沒緩解疼痛，甚至晚上痛到無法入睡，還駝背無法挺胸走路，手術後從劇痛減輕到還沒完全恢復的隱隱作痛，還能正常走一小段路，改善很大。

陳婦到衛福部彰化醫院就醫，接受X光及核磁共振影像檢查，影像顯示她的腰椎第一節脊椎壓迫性骨折，長方體椎體擠壓成三角體，短時間造成脊椎椎體完全崩塌；一般而言，脊椎彎曲前傾角度達到40度即為駝背，陳婦達50度，這一跌跌得不輕。

衛福部彰化醫院骨科醫師洪宗賢說，陳婦跌坐竟引發嚴重的壓迫性骨折，脊椎體塌陷，原因出在骨質疏鬆，整體狀況不能單純用骨水泥填補，他採骨水泥灌注和椎體支架，合併健保申請的脊椎骨釘與支架，用微創手術方式固定，陳婦術後疼痛明顯緩解，駝背順利矯正回35度，住院5天順利出院。