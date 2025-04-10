6旬男泡溫泉驚見「胸部有異狀」 就醫才知竟是肝硬化
皮膚，是人體覆蓋面積最大的器官，隨著表層肌膚型態的改變，可以從中得知身體可能要注意的健康警訊。皮膚科醫師趙昭明表示，一位60歲男子平時愛泡溫泉，經友人多次提醒發覺自身胸部大小不一，右側胸部較大、乳暈及乳頭都越發明顯，就醫後才知是「肝硬化」所造成。
趙昭明日前在「健康好生活」節目中提到，該名男子因做生意，常須應酬喝酒。愛泡溫泉的他，從去年起陸續有不少人提醒其胸部大小不一，且右側胸部較大、乳頭及乳暈也變大加深，他才選擇前往皮膚科就診。
趙醫師表示，他第一眼看到男子有「男性女乳症」，就知道是肝臟出現異常，因此建議男子轉診至肝膽胃腸科，果然被診斷為「肝硬化」患者。
他也提醒民眾，若皮膚出現以下5種現象，恐怕與肝臟有關：
1.膚色改變：黃疸或色素沉著
2.皮膚血管異常：蜘蛛痣、手掌紅斑、腹部靜脈曲張等
3.皮疹：不容易消退的尋麻疹、血管神經性水腫、小腿潰瘍
4.指甲變化：灰指甲、指甲脆弱、杵狀指、線狀黑甲等
5.毛髮改變：有些男性患者毛髮變稀疏，甚至有男性女乳症
若是不幸被宣告肝硬化，元氣網提供了3方法，讓民眾儘早改善及預防：
1.嚴格戒酒，避免過勞，保證充足睡眠
2.做好情緒管理，避免緊張、大怒、想太多
3.注意飲食清淡、營養均衡
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