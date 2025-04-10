6旬男泡溫泉驚見「胸部有異狀」 就醫才知竟是肝硬化

今日一段影片在臉書社團「爆料公社二社」引發廣泛討論。影片中顯示，一輛價值600多萬英國進口的名牌豪車在行駛途中，疑似刻意阻擋救護車通行，甚至差點造成擦撞。該行為被前方車輛的行車記錄器完整拍下，引起網友強烈不滿。

2025-04-10 12:21