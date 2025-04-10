5項健康食品「刪除動物實驗」 食藥署：不再由動物代勞

高齡化加上疫情影響，國人更注重養生保健，瘋吃健康食品，希望能增進自身免疫調節。保健食品為取得衛福部的健康食品認證，需要透過動物實驗證明功效，世界各國已經進行動物實驗減量。食藥署今天公告修正「健康食品之骨質保健功效評估方法」，刪除動物實驗即為修正重點之一。

食藥署食品組組長劉芳銘表示，這次修正內容共有3大重點，包括刪除動物實驗以及修訂受試對象條件、受試人數及安全性監測項目，另包含了修訂數據統計分析方法與結果判定之規範及保健功效敘述。他強調，除了考量動物保護及福祉，也確保實驗執行相關規範更臻明確與周全。

劉芳銘指出，「健康食品之骨質保健功效評估方法」公告後，業者都要提出完整人體試驗的數據以供驗證，經健康食品審議小組委員審查評估其安全無虞以及科學佐證之功效性，才能獲得通過。他強調，正在進行動物實驗的業者，有2年落日條款的緩衝期；今天正式開始，新的計畫就不能再進行動物實驗。

基於動物福祉，國際遵循3R精神：取代（Replace）、減量（Reduce）、優化（Refine）；台灣也加速推動動物實驗減量，目前國內健康食品保健功效項目包括以下13項，5項已廢除動物實驗。劉芳銘說，其他項目尚待評估是否廢除動物實驗，因為不一定每一項都適合進行人體試驗佐證。

食藥署現行開放13項健康食品功效宣稱中，抗疲勞、輔助調節血壓、牙齒保健、促進鐵吸收均公告及預告廢除動物實驗，另再加上今天公告的骨質保健，其他還有調節血脂、不易形成體脂肪、護肝、免疫調節、延緩衰老、胃腸功能改善、調節血糖、輔助調整過敏體質，尚待評估是否廢除動物實驗。

劉芳銘說，其餘保健功效不一定每一項都適合進行人體實驗佐證，他強調，健康食品本質仍屬食品，並沒有等同藥品的效果，亦無治療疾病的作用，若身體有任何不良狀況仍應循正常醫療管道診治，切勿自行食用誇大功效或宣稱療效的產品，以免花錢又傷身。