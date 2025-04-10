動保意識提升 「保骨」保健食品評估刪除動物試驗

因應國際動物福利趨勢，衛福部食藥署今天公告修正「健康食品之骨質保健功效評估方法」，並立即生效，未來申請該功效的健康食品，將不再進行動物實驗，改以人體試驗取代，同步調升人體試驗人數要求，及試驗條件與統計分析方式等，提升安全性評估可信度。

目前國內可申請健康食品標示的保健功效共計13項，包括調節血脂、改善腸胃功能、護肝、免疫調節、骨質保健、不易形成體脂肪、抗疲勞、輔助調整過敏體質、調節血糖、延緩衰老、牙齒保健、促進鐵吸收及輔助調節血壓。

根據現行規範，健康食品若要取得「骨質保健」功效認證，須依規定提出具體科學實證。此次修正有三大重點，分別為：一、刪除動物實驗；二、調整人體試驗條件，包括受試人數從過去的15人提高至30人，並新增安全性監測項目；三、修訂統計方法與功效判定標準，同步釐清可用於產品上的保健功效敘述，避免誇大或誤導。

食藥署食品組組長劉芳銘表示，因應動物保護意識抬頭，本次修正刪除動物實驗，為長期政策規畫一環，目前公告中的13項健康食品功效中，已有5項全面排除動物試驗，其餘項目也正逐步盤點檢討，會視功效特性、安全性與科學可行性，評估是否全面以人體試驗取代。

劉芳銘說，本評估方法修正後立即生效，但設有2年緩衝期，若在公告生效前，已經以動物試驗進行安全性評估者，2年內均可向食藥署申請評估認定，但要執行新的評估試驗廠商，設計試驗時必須符合新規定，改以人體試驗進行，不得再用動物試驗。

另外，食藥署提醒，健康食品並非藥品，不能宣稱治療疾病，消費者若有身體不適仍應就醫診治，切勿迷信誇大廣告，以免延誤病情、徒增醫療支出。