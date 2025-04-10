快訊

美中是否協商？川普對陸關稅125% 陸商務部喊話：奉陪到底！

暫緩關稅後首發聲！川普喊「美好的一天」發文預告還有好日子

川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 他是最大贏家

海委會成立海污基金管理會 目標累積5億強化應變力

中央社／ 高雄10日電
海委會主委管碧玲9日召開海洋污染防治基金管理會成立大會，會中通過114年度基金預算及115年概算；截至114年3月海污基金已累積至2.1億元，目標5億元以確保政府能迅速應對海污事故。圖／海委會提供
海委會主委管碧玲9日召開海洋污染防治基金管理會成立大會，會中通過114年度基金預算及115年概算；截至114年3月海污基金已累積至2.1億元，目標5億元以確保政府能迅速應對海污事故。圖／海委會提供

海委會主委管碧玲召開海洋污染防治基金管理會成立大會，會中通過114年度基金預算及明年概算；截至今年3月，海污基金累積至2.1億元、目標5億元，以確保政府迅速應對海污事故。

海委會昨天召開「海洋污染防治基金管理會」成立大會及首次會議，由管碧玲擔任召集人，邀集政府機關、學術界及民間團體代表參與；會議審議通過114年度基金預算及115年度基金概算、並針對「海洋污染防治基金補助海洋污染防治研究及技術開發計畫作業要點」草案，進行逐條審議，確保基金運用公開透明。

海委會表示，設置海洋污染防治基金是「海洋污染防治法」於民國112年修正重要內容，基金來源規劃分階段徵收海洋污染防治費，除既有海洋棄置費，優先針對原油進口部分進行徵收，基金用途將專款專用於海洋污染防治及應變。

截至114年3月，海洋污染防治基金已累積至新台幣2.1億元，並自113年起每年提撥5000萬元準備金，目標累積至5億元，以確保政府能有足夠經費迅速應對重大海洋污染事故，進行應急處置、污染清理及環境修復，降低生態損害。

管碧玲指出，海洋污染防治基金成立，是海洋污染防治與應變架構中重要一環，海污基金專用於應急處置與災難救援，能建立從污染監測、緊急應變到生態修復的三層防線，後續還須進一步推動全民參與及區域協作機制。

海委會表示，海污基金管理會成立是台灣海洋污染防治政策重要里程碑，將有助強化政府應對突發污染事件能力，並確保海洋環境長期維護永續發展。

此外，委員也針對基金用途提出多項精進建議，以進一步提升基金效能，確保資源得以有效運用，強化國家應對海洋污染事件能力；另外，因相關預防、監控措施都必須運用科技工具，海委會特別於海污基金編列相關補助研發經費，並訂定「海洋污染防治基金補助海洋污染防治研究及技術開發計畫作業要點」，期望透過基金支持技術創新，推動海污防治研究與應用。

海委會 管碧玲

延伸閱讀

影／中共對台軍演 管碧玲：不必把軍演的理由攬到自己國家身上

4度共軍演習前緝獲偷渡客 管碧玲批小動作：複合式灰色地帶襲擾

首艘高緯度遠洋巡護船安龍典禮 賴清德：貫徹保衛海疆決心

海委會男女主管比例達9：9 管碧玲送出婦女節成績單

相關新聞

「搭捷運20幾年沒看過」淡水信義線豪雨灌車廂 北捷回應了

受到鋒面影響，台北市今天出現豪雨，北捷淡水信義線由於半開放式站體，導致大雨沿著車廂門流進車廂。北捷表示，已動員車站清潔人...

水淹內壢站致雙向不通、北上列車全誤點 台鐵啟動類火車

中央氣象署針對桃園市發布豪雨特報，臉書粉專「合鐵事故通報平台」指出，因劇烈天氣影響造成內壢車站至埔心車站間水淹軌面，目...

差點造成擦撞…600萬豪車刻意阻擋救護車 全網怒喊「吊照」

今日一段影片在臉書社團「爆料公社二社」引發廣泛討論。影片中顯示，一輛價值600多萬英國進口的名牌豪車在行駛途中，疑似刻意阻擋救護車通行，甚至差點造成擦撞。該行為被前方車輛的行車記錄器完整拍下，引起網友強烈不滿。

雷聲隆隆 升級豪雨特報 桃園、新北淹水警戒

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署針對桃園市發布豪雨特報，大雨特報範圍則有基隆北海岸、台北市、新北市、新竹市、新竹縣...

台灣獲全球機場「最佳證照查驗服務」第4名 使用e-Gate條件再放寬

英國非營利獨立調查機構Skytrax 昨（9日）公布2025年全球機場評比結果，其中全球最佳百大機場，台灣的桃園國際機場...

麥寮電廠3組燃煤機組年底停轉 改為天然氣可減碳960萬噸

針對台塑麥寮汽電廠共3組燃煤機組，裝置容量共180萬瓩，一年使用的生煤量約485萬噸，其中1組已於去年底停止運轉，另2組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。