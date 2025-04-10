鋒面影響全台降雨 明後兩天晴朗穩定

受鋒面影響，全台雨勢增多，中部以北、南部山區有局部陣雨或雷雨，氣溫略降，而氣象署針對中部以北及東部各縣市發布豪雨或大雨特報。今晚起鋒面遠離，各地雨勢趨緩，轉為晴到多雲的好天氣，北部氣溫18至26度，中部20至28度、南部22至30度、東部18至28度。

今天因鋒面通過台灣，各地易有短延時強降雨，桃園地區可能有間歇性的豪大雨發生機率，基隆北海岸、北部及中南部山區會有局部大雨。明後兩天，天氣晴朗穩定，各地高溫達30度左右，但中北部山區及東半部仍會局部降雨。