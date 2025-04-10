人口統計揭雙警訊！死亡率年增6%、人口移居集中三縣市

根據內政部公布的3月人口統計顯示，台灣正面臨雙重人口壓力。一方面，隨著高齡人口比例逐年上升，死亡人數同步攀升；另一方面，人口遷徙持續活絡，縣市間移出與移入人口出現板塊移動趨勢，其中又以高雄市人口外移最為明顯。

統計資料顯示，今年3月，台灣死亡人口達1萬8,633人，也就是平均每2.4分鐘就有一人離世，折合年粗死亡率為千分之9.38，相較去年同月增加1,067人、年增率高達6.07%。

數據中，死亡率較2月略減，但整體趨勢依舊上揚，全國65歲以上人口比率達到19.42%，代表台灣即將邁入「超高齡社會」（高齡人口占比達20%）。

進一步觀察各縣市粗死亡率，以嘉義縣高達千分之13.90居冠，其次為雲林縣千分之13.66、南投縣千分之12.94，這些地區皆為中南部高齡人口集中地，人口老化與青年外流問題持續惡化。

除了高齡化，人口流動也成為另一道隱憂。今年3月，遷入人口達17.2萬人，創下近年同期新高，年增率高達93.54%；同期間遷出人口也攀升至17.3萬人，年增率更高達105.95%，儘管流動總量上升，但淨遷入人口為負627人，顯示移出人口略多於移入人口。

從縣市數據觀察，高雄市移出人數最多，達1萬5,633人，顯示南部青年人口正大舉北移；反觀桃園市為移入人口最多的城市，淨遷入高達4,546人，其次為台中市遷入3,537人與新北市遷入3,414人，成為吸納人口的三大重鎮。

人口大遷徙下，青年與勞動力持續向北中部都市集中，加劇了城鄉發展與資源配置失衡問題，若未能有效提升地方就業與生活品質，偏鄉地區恐面臨人口稀疏與高齡集中的雙重困境。

同時，兒童人口占比偏低也反映少子化仍持續，根據統計，截至3月底，0至14歲人口為272萬8,888人，占總人口11.67%，而各縣市中，0至14歲人口比率最高為新竹市15.42%、最低為金門縣7.78%，65歲以上人口比率最高為嘉義縣23.43%、最低為新竹縣14.63%，進一步突顯高齡人口集中與出生人口減少的雙重現象。