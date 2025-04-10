老男人才出問題？ 醫師揭4種壞習慣：年輕人當心不舉
年輕不需要擔心？泌尿科醫師黃維倫提指出「不是上年紀才會」，有四種壞習慣也會讓年輕人不舉，好吃懶做、熬夜、抽煙喝酒等等不健康的生活方式都可能導致勃起功能出現障礙！
黃維倫在臉書粉絲專頁「U and泌的鳥醫師．黃維倫」發布貼文提醒，不舉不僅是老男人的問題，現代年輕男性因為生活習慣，勃起功能障礙的比例節節上升。特別是四種壞習慣會讓你年紀輕輕就「軟趴趴」：
一、好吃懶做
常常掛在嘴邊的久坐、缺乏運動、精緻飲食等壞習慣，除了會造成肥胖與三高（高血壓、高血糖、高血脂），也可能影響血管健康，導致勃起功能障礙。不僅如此，黃維倫提醒「肥胖也會導致睪固酮容易被脂肪代謝掉」，進而影響性慾及性功能。
二、熬夜
黃維倫指出睡眠品質差也會連帶「導致GG狀況差」。研究指出，睡眠品質差的年輕男性，勃起功能障礙的機率是睡眠品質好的男性的6倍。「壓力激素的上升、交感神經興奮並壓抑副交感神經、睪固酮濃度減少」都是可能的原因。
三、抽菸
菸會讓血管收縮並抑制一氧化氮（NO）的生成，導致血管擴張不易。另外黃維倫也強調擴張不易將造成血管內皮細胞病變，影響勃起功能。長期吸菸也會加速動脈硬化，提升勃起功能障礙的風險。
四、過量飲酒
過量飲酒會抑制中樞神經，影響勃起的功能，長期酗酒也會導致周邊神經病變，造成勃起功能障礙。最後，黃維倫也提醒「過量的酒精也會降低睪固酮的濃度，導致性慾下降唷！」
黃維倫提醒年輕不鐵尺，長期不健康的生活方式，小心GG還是會抗議！
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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