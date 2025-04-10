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422地球日環團將提60項建言 包含四接、大林蒲遷村、非核家園議題

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
昨天行政院與環保團體共同召開「總統與環保團體有約」會前會，今年將提出60項建言，包含四接接收站國安問題、大林蒲遷村期程、 廢清法修法期程、非核家園、綠能政策的調整和展望等，也是賴清德總統上任後首次與環團有約。圖／取自何宗勳臉書
昨天行政院與環保團體共同召開「總統與環保團體有約」會前會，今年將提出60項建言，包含四接接收站國安問題、大林蒲遷村期程、 廢清法修法期程、非核家園、綠能政策的調整和展望等，也是賴清德總統上任後首次與環團有約。圖／取自何宗勳臉書

每年4月22日是「世界地球日」環保團體都會與總統見面，並針對環境議題交換意見。昨天行政院與環保團體共同召開「總統與環保團體有約」會前會，今年將提出60項建言，包含四接接收站國安問題、大林蒲遷村期程、 廢清法修法期程、非核家園、綠能政策的調整和展望等。

台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，昨天行政院和環保團體召開會前會，從2019年開始，環保團體所有建言總統都會責成各部會列管，昨天會前會也是22年來，首次由行政院來召開會前會，顯示總統與院長的重視，今年也是賴清德總統就任以來，首次以總統身份與環團有約，4月21日總統府秘書長潘孟安還會召集會前會，進行焦點議題溝通。本屆由11個團體合辦，輪值到台灣水資源保育聯盟擔任召集團體，將由前立委陳椒華代表遞交建言書給總統。

何宗勳表示，去年環保團體提出111項建言，今年則提出60項建言，包含四接接收站國安問題、大林蒲遷村期程、 廢清法修法期程、非核家園、綠能政策的調整和展望等，所有建言都會被列管。

何宗勳說，「總統與環保團體有約」經歷了4名總統，陳水扁時期因為民間團體不清楚怎麼在體制內改變，因此總統只是知悉和簡單給回應；馬英九時期初期也是如此，後來責成國發會每3個月列管1次，但在溝通上仍有困難。

環保團體在蔡英文時期開始要求對話，一直到2019年才由環境部召集各個團體來對話，一開始因為彼此不信任很難進行，後來各部會首長開始參與，但棘手的議題往往會卡住整個議程，因此列管後總統就能選擇重要的議題來回應。

四接 溝通 行政院

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