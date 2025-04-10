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延誤168分 水淹內壢車站雙向不通 台鐵退換票資訊公布

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃園今下起大雨，不過大雨造成台鐵桃園內壢至埔心之間列車一度停駛。內壢火車站示意圖。聯合報系資料照
桃園今下起大雨，不過大雨造成台鐵桃園內壢至埔心之間列車一度停駛。內壢火車站示意圖。聯合報系資料照

鋒面過境，桃園今上午9時許降下傾盆大雨，釀中壢以南地區水災，台鐵內壢站－富岡站間也因受到豪大雨影響水淹軌面，導致列車無法行駛，東、西雙線暫時停駛，總計23列次、旅客約5210人受到影響，總延誤時分為168分。

桃園市水務局今早近11時在平鎮區「滿庭芳」雨量觀測站測得45毫米時雨量，該區24小時累積雨量已達106毫米。中央氣象署則在楊梅區「茶改場」雨量觀測站測得30毫米以上時雨量，截至12時止，累積雨量達107.5毫米。

台鐵說，受桃園地區豪大雨影響，今早9時52分起內壢站至富岡站間東、西正線積水超過軌面，無法開行列車，東、西雙線暫時停駛。早上10時20分公司成立一級應變小組，內壢=富岡間啟動公路接駁協助輸運旅客，並請各站、車人員加強播音及嚮導旅客改乘其他交通工具。

台鐵更新狀況指出，中午11時53分起，內壢=富岡間積水已退，內壢=富岡間恢復雙線通車，12時10分起取消公路接駁。統計至12時30分止，總計影響23列次，總延誤時分為168分，旅客約5210人。

針對退、換票及改乘相關資訊，台鐵表示，旅客預定乘車班次因受豪雨影響，致列車停駛、未及搭乘，或旅客無法搭乘，得自乘車日起1年內，持未經使用的車票至各車站售票窗口比照颱風警報退費規定辦理，免收退票手續費。至車站售票窗口以外通路退票者，依通路商規定扣手續費後退票款。

使用信用卡購票旅客，可於乘車日起1年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶；因列車運行中斷、停駛、取消，於途中中止旅行者，退還未乘區間票款；於起程站中止旅行者，或折返回起程站，退還原票票款；改乘較低等級列車者，退還車種間票款差額。

台鐵表示，持中斷區間台鐵公司定期票旅客，依車站公告延長有效期間1日。

桃園今下起大雨，不過大雨造成台鐵桃園內壢至埔心之間列車停駛，火車站內也發出公告寫下「因受大雨關係，內壢站到埔心站雙向不通，開車時間不定，造成不便敬請見諒」。圖／民眾提供
桃園今下起大雨，不過大雨造成台鐵桃園內壢至埔心之間列車停駛，火車站內也發出公告寫下「因受大雨關係，內壢站到埔心站雙向不通，開車時間不定，造成不便敬請見諒」。圖／民眾提供

台鐵 雨量

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