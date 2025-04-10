智慧科技輔具租賃明年中上路 衛福部補助3年最多6萬元

我國即將邁入超高齡社會，衛福部次長呂建德指出，長照3.0預計明年開始實施，照顧是人力密集產業，同時面臨缺工危機，提升輔具運用跟AI技術是增加服務品質的必須作為，衛福部將強化輔具租賃制度。衛福部長期照顧司長祝健芳則表示，預計明年年中推出智慧科技輔具「全租賃」方案，三年補助民眾額度最高六萬元。

台灣輔具暨長期照護大展今起至周日舉行，呂建德受邀致詞指出，因應科技發展，去年10月預告「長期照顧服務申請及給付辦法」部分條文修正草案，首次導入「居家智慧科技輔具」，新增移位、移動、排泄、居家照顧床、安全看視等五大類居家智慧科技輔具類別，並參考日本輔具租賃制度，未來民眾可以根據照顧需求及身體狀況變化隨時更換租賃適切輔具。

祝健芳表示，該法已預告，正在法制作業中；未來輔具租賃採雙軌推行，一個是現有傳統輔具租賃，如爬梯機、氣墊床等，3年補助4萬元；另一個是上述五大類智慧科技輔具，3年補助6萬元，考量單價較高，將採「全租賃」制度，讓有數位能力家庭長輩使用。

祝健芳說，智慧科技輔具預計明年7月上路，仍要跟輔具業者配合，準備宅配、倉儲等，衛福部近期也計畫公告「輔具清潔消毒」指引。不過，智慧輔具在國內售價資料仍不完全，目前尚難估計民眾自付金額，衛福部將推動平台搜集國內產品定價，由業者訂價搭配市場競爭機制，供民眾參考。

另外，在社區式服務，呂建德說，去年起實施日照中心導入科技輔具推動計畫，獎勵日照中心運用科技輔具，提升服務對象的安全及自主生活能力，減輕照顧負荷；住宿式機構也有照顧品質獎勵計畫，訂定獎勵指標引導各類住宿機構建構資訊系統，並導入智慧照顧科技，提供住民安全照顧環境，降低工作人員負荷。

呂建德表示，為建構優質、平價且普及的長照服務體系，衛福部長照司十分努力，過往推動長照十年計畫2.0，截至去年12月，長照服務涵蓋率從2016年底的19.4%，已顯著提升至84.86%。他笑稱，現在政府滿意度最高的是健保，連健保署長石崇良都得緊張要被超車了。