關稅戰、台股漲跌引發焦慮！中醫師提供3關鍵穴位自救

美國總統川普提出對等關稅，又宣布暫緩實施90日，引發全球股市動盪，台股近期也大起大落，許多投資人不僅「心很累」，身體也出現胸悶、手和、腸胃不適、失眠、頭痛等警訊。中醫師提醒，前述情況是身體壓力反應，可透過按壓內關、外關、上關3穴位達到舒緩效果。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀指出，前述症狀都是人在面對不確定與失控時，自然產生壓力反應，而非民眾太脆弱，情緒焦慮會透過自律神經影響全身器官，若能及時按壓正確穴位，身體就能像「踩剎車」一樣，幫助情緒恢復穩定。

林舜榖說，按壓內關穴可緩解焦慮與腸胃不適，內關穴位於前臂內側，手腕橫紋往上約三指寬處，兩條筋中間的凹陷就是內關穴。此穴可幫助穩定心跳、緩解胸悶、手汗與腸胃翻攪等症狀。建議民眾以拇指穩定按壓，5秒按、3秒放，持續1至2分鐘，搭配深呼吸，效果更佳。

外關穴則可鬆解肩頸緊繃與壓力型頭痛。林舜榖說，此穴位於手背側，手腕橫紋上約三指寬、兩骨之間的凹陷處，當肩頸緊繃、頭部悶痛，尤其是長時間緊盯盤勢後，按壓穴位能有效放鬆緊張肌肉。建議以用食指或拇指畫小圈輕揉2至3分鐘，按至肩頸微熱為止。

上關穴可舒緩太陽穴壓痛、快速解頭痛。林舜榖表示，上關穴位在耳前，張口時可摸到顴骨附近的凹陷處，略往上一點，此穴適用於情緒緊繃導致的偏頭痛或太陽穴脹痛。建議民眾按壓時，以中指輕點，3秒按、2秒放，重複1至2分鐘，張嘴配合更有效。