成功首例！兒子「肝太小」也能捐 癌父兩階段開刀獲新生

57歲劉姓男子罹患肝癌，兒子有心捐肝卻發現左肝過小、右肝不適合，高雄長庚醫療團隊決定採取「兩階段活體肝臟移植」手術，先進行劉男左肝切除合併左肝移植手術，左肝成長250％後進行第二階段殘餘右肝切除手術，兩階段開刀讓肝臟體積過小的捐贈者成功救活家人。

高雄長庚劉姓病患罹患B型肝炎合併肝硬化，去年4月診斷肝癌並接受局限性部分肝臟切除及術中射頻燒灼術治療，不過病患反覆雙側肝癌復發，歷經多次燒灼和栓塞治療未改善，醫院與家屬進行肝臟移植評估，

醫療團隊發現，劉男的兒子左側肝臟體積286ml，比例僅占23.5％，右肝又不適合捐，最後決定採取兩階段活體肝臟移植手術，捐贈者兒子僅需將較小的左肝捐出。

今年2月，劉男先接受第一階段左肝切除合併左肝移植手術，術後第13天左肝成長250％，第14天再接受第二階段殘餘右肝切除；劉男兒子也在術後2周內出院。

院方表示，常遇到捐贈者肝臟容積不足被迫放棄手術，兩階段活體肝臟移植手術融合活體肝臟移植、輔助性部分肝正位移植以及阿爾庇式手術的觀念與技術。高長庚累積豐富的「阿爾庇式手術」(ALPPS)經驗，以兩階段養肝的方式使左側肝臟成長至安全範圍，進而移除病兆，成果獲得國際知名外科醫學期刊（UPDATES in Surgery）發表，為肝容積不足困境提供解方。