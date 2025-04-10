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成功首例！兒子「肝太小」也能捐 癌父兩階段開刀獲新生
57歲劉姓男子罹患肝癌，兒子有心捐肝卻發現左肝過小、右肝不適合，高雄長庚醫療團隊決定採取「兩階段活體肝臟移植」手術，先進行劉男左肝切除合併左肝移植手術，左肝成長250％後進行第二階段殘餘右肝切除手術，兩階段開刀讓肝臟體積過小的捐贈者成功救活家人。
高雄長庚劉姓病患罹患B型肝炎合併肝硬化，去年4月診斷肝癌並接受局限性部分肝臟切除及術中射頻燒灼術治療，不過病患反覆雙側肝癌復發，歷經多次燒灼和栓塞治療未改善，醫院與家屬進行肝臟移植評估，
醫療團隊發現，劉男的兒子左側肝臟體積286ml，比例僅占23.5％，右肝又不適合捐，最後決定採取兩階段活體肝臟移植手術，捐贈者兒子僅需將較小的左肝捐出。
今年2月，劉男先接受第一階段左肝切除合併左肝移植手術，術後第13天左肝成長250％，第14天再接受第二階段殘餘右肝切除；劉男兒子也在術後2周內出院。
院方表示，常遇到捐贈者肝臟容積不足被迫放棄手術，兩階段活體肝臟移植手術融合活體肝臟移植、輔助性部分肝正位移植以及阿爾庇式手術的觀念與技術。高長庚累積豐富的「阿爾庇式手術」(ALPPS)經驗，以兩階段養肝的方式使左側肝臟成長至安全範圍，進而移除病兆，成果獲得國際知名外科醫學期刊（UPDATES in Surgery）發表，為肝容積不足困境提供解方。
長庚院長王植熙說明，兩階段活體肝臟移植手術需要審慎嚴謹評估，包含病人肝臟纖維化不能太嚴重，且肝臟血管解剖構造需單純，目前國際上仍未建議肝硬化合併嚴重門脈高壓的病人接受兩階段活體肝臟移植手術。
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