快訊

阿金只是想交朋友！小雞「直接放棄自我」走進嘴裡牠一臉無奈：生的我不要

川普千變萬化各國撓破頭 華郵報告3建議賴清德能跟上？

NBA／太陽輸雷霆確定無緣附加賽！KD也失去年度獎項資格

聽新聞
0:00 / 0:00

「搭捷運20幾年沒看過」淡水信義線豪雨灌車廂 北捷回應了

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北捷車廂地板也遭雨水灌進而積水。圖／擷取自＠henhenjack0609 社群
北捷車廂地板也遭雨水灌進而積水。圖／擷取自＠henhenjack0609 社群

受到鋒面影響，台北市今天出現豪雨，北捷淡水信義線由於半開放式站體，導致大雨沿著車廂門流進車廂。北捷表示，已動員車站清潔人員上車協助處理，捷運系統營運正常。

從民眾拍下的影片可見，豪雨讓車窗外呈現一片雨瀑，淡水信義線在圓山、劍潭等站體半開放式關係，也讓雨水沿著車門流入車廂內。

民眾直呼，雨直接炸進車廂內，車廂地板積水超多，列車啟動後，大片積水往車廂後面移動，所有人馬上把腳抬起來。「我坐捷運坐二十幾年還是第一次碰到這種狀況！」

北捷表示，淡水站因瞬間大雨導致雨水帶入車廂，行控中心接獲行車專員通報相關訊息後，已動員車站清潔人員上車協助處理，捷運系統營運正常。

根據中央氣象署特報，大雨特報範圍的台北市，包含松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區。

民眾拍下淡水信義線車廂照。圖／擷取自＠henhenjack0609 社群
民眾拍下淡水信義線車廂照。圖／擷取自＠henhenjack0609 社群

捷運 淡水信義線 車廂

延伸閱讀

嘉141線遭豪雨沖刷致崩塌 斥資6千萬元復建、8月完工

宜蘭地震5.8地牛翻身！北捷乘客：當下警報響氣氛緊張

派遣工會批特休小偷 北捷：儘速檢討合約

特休小偷？北捷6百清潔員最多特休應20幾天 年底恐又被迫歸零

相關新聞

「搭捷運20幾年沒看過」淡水信義線豪雨灌車廂 北捷回應了

受到鋒面影響，台北市今天出現豪雨，北捷淡水信義線由於半開放式站體，導致大雨沿著車廂門流進車廂。北捷表示，已動員車站清潔人...

水淹內壢站致雙向不通、北上列車全誤點 台鐵啟動類火車

中央氣象署針對桃園市發布豪雨特報，臉書粉專「合鐵事故通報平台」指出，因劇烈天氣影響造成內壢車站至埔心車站間水淹軌面，目...

差點造成擦撞…600萬豪車刻意阻擋救護車 全網怒喊「吊照」

今日一段影片在臉書社團「爆料公社二社」引發廣泛討論。影片中顯示，一輛價值600多萬英國進口的名牌豪車在行駛途中，疑似刻意阻擋救護車通行，甚至差點造成擦撞。該行為被前方車輛的行車記錄器完整拍下，引起網友強烈不滿。

雷聲隆隆 升級豪雨特報 桃園、新北淹水警戒

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署針對桃園市發布豪雨特報，大雨特報範圍則有基隆北海岸、台北市、新北市、新竹市、新竹縣...

關稅戰、台股漲跌引發焦慮！中醫師提供3關鍵穴位自救

美國總統川普提出對等關稅，又宣布暫緩實施90日，引發全球股市動盪，台股近期也大起大落，許多投資人不僅「心很累」，身體也出...

合歡山杜鵑含苞還沒開 高乘載管制本周末先開跑

時序入春，迎來合歡山杜鵑花季；但受氣候影響，目前僅見花苞，預計5月盛開。而每年花季總吸引大批人車踏青賞花，為紓解車流，公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。