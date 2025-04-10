「搭捷運20幾年沒看過」淡水信義線豪雨灌車廂 北捷回應了

受到鋒面影響，台北市今天出現豪雨，北捷淡水信義線由於半開放式站體，導致大雨沿著車廂門流進車廂。北捷表示，已動員車站清潔人員上車協助處理，捷運系統營運正常。

從民眾拍下的影片可見，豪雨讓車窗外呈現一片雨瀑，淡水信義線在圓山、劍潭等站體半開放式關係，也讓雨水沿著車門流入車廂內。

民眾直呼，雨直接炸進車廂內，車廂地板積水超多，列車啟動後，大片積水往車廂後面移動，所有人馬上把腳抬起來。「我坐捷運坐二十幾年還是第一次碰到這種狀況！」

北捷表示，淡水站因瞬間大雨導致雨水帶入車廂，行控中心接獲行車專員通報相關訊息後，已動員車站清潔人員上車協助處理，捷運系統營運正常。