11歲男童黴漿菌感染住院仍惡化 「會走路的肺炎」別輕忽

肺炎黴漿菌是社區性肺炎常見致病菌，感染初期症狀輕微、類似感冒，容易被忽略，因此又被稱為「會走路的肺炎」。醫師提醒，若未及時治療，可能引發肺部感染惡化、肋膜積水，甚至出現免疫反應導致腦炎等嚴重併發症。

台北慈濟醫院日前收治一名11歲男童許小弟，因持續高燒4天合併咳嗽等症狀，雖然仍能正常上課，但病情未見改善，甚至出現胸悶、食慾及活力下降，經急診檢查發現C反應蛋白偏高、右下肺葉感染，診斷為社區性肺炎，黴漿菌抗體檢測呈陽性，懷疑為肺炎黴漿菌感染，隨即住院治療。

然而，住院後病情仍持續惡化，甚至出現肺炎擴散及肋膜積水情形。台北慈濟醫院小兒感染科醫師吳秉昇指出，許小弟先前曾接受紅黴素治療，研判可能已產生抗藥性，因此改以口服四環黴素與喹諾酮類藥物治療，當晚即逐漸退燒，四天後肺部積水也明顯改善，最終順利出院，後續胸部X光追蹤顯示感染已控制。

吳秉昇表示，黴漿菌肺炎初期常見長期咳嗽、喉嚨痛與發燒，後續可能出現胸痛、呼吸喘等情況，與流感及新冠肺炎症狀相似，不易辨別，須透過聽診、抗體篩檢或核酸檢測配合影像學檢查才能確診。雖多數為輕症，但嚴重者恐出現蕁麻疹、多型性紅斑、眼結膜或口腔潰瘍，甚至併發腦炎，應謹慎以對。

吳秉昇說，過去黴漿菌肺炎多以紅黴素治療，但衛福部疾管署資料顯示，台灣兒童黴漿菌抗藥性已超過6成，臨床治療常須改用其他抗生素。吳秉昇提醒，醫師會依病童年齡與病況嚴重程度調整用藥，家長應依照醫囑準時服藥，切勿自行停藥或調整劑量。