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11歲男童黴漿菌感染住院仍惡化 「會走路的肺炎」別輕忽

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
原經抗生素治療後許小弟仍然高燒未退甚至出現肺炎擴散及肋膜積水的情形，後使用口服四環黴素及喹諾酮類藥物進行治療，肺部積水也明顯減少。圖／台北慈濟醫院提供
原經抗生素治療後許小弟仍然高燒未退甚至出現肺炎擴散及肋膜積水的情形，後使用口服四環黴素及喹諾酮類藥物進行治療，肺部積水也明顯減少。圖／台北慈濟醫院提供

肺炎黴漿菌是社區性肺炎常見致病菌，感染初期症狀輕微、類似感冒，容易被忽略，因此又被稱為「會走路的肺炎」。醫師提醒，若未及時治療，可能引發肺部感染惡化、肋膜積水，甚至出現免疫反應導致腦炎等嚴重併發症。

台北慈濟醫院日前收治一名11歲男童許小弟，因持續高燒4天合併咳嗽等症狀，雖然仍能正常上課，但病情未見改善，甚至出現胸悶、食慾及活力下降，經急診檢查發現C反應蛋白偏高、右下肺葉感染，診斷為社區性肺炎，黴漿菌抗體檢測呈陽性，懷疑為肺炎黴漿菌感染，隨即住院治療。

然而，住院後病情仍持續惡化，甚至出現肺炎擴散及肋膜積水情形。台北慈濟醫院小兒感染科醫師吳秉昇指出，許小弟先前曾接受紅黴素治療，研判可能已產生抗藥性，因此改以口服四環黴素與喹諾酮類藥物治療，當晚即逐漸退燒，四天後肺部積水也明顯改善，最終順利出院，後續胸部X光追蹤顯示感染已控制。

吳秉昇表示，黴漿菌肺炎初期常見長期咳嗽、喉嚨痛與發燒，後續可能出現胸痛、呼吸喘等情況，與流感及新冠肺炎症狀相似，不易辨別，須透過聽診、抗體篩檢或核酸檢測配合影像學檢查才能確診。雖多數為輕症，但嚴重者恐出現蕁麻疹、多型性紅斑、眼結膜或口腔潰瘍，甚至併發腦炎，應謹慎以對。

吳秉昇說，過去黴漿菌肺炎多以紅黴素治療，但衛福部疾管署資料顯示，台灣兒童黴漿菌抗藥性已超過6成，臨床治療常須改用其他抗生素。吳秉昇提醒，醫師會依病童年齡與病況嚴重程度調整用藥，家長應依照醫囑準時服藥，切勿自行停藥或調整劑量。

他也呼籲，後疫情時代黴漿菌肺炎有增加趨勢，家長應持續提醒孩童戴口罩、勤洗手，若出現咳嗽、呼吸喘、發燒不退、活力食慾下降等症狀，應儘早就醫，避免延誤治療時機。

經抗生素治療後許小弟仍然高燒未退甚至出現肺炎擴散及肋膜積水的情形。圖／台北慈濟醫院提供
經抗生素治療後許小弟仍然高燒未退甚至出現肺炎擴散及肋膜積水的情形。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院小兒感染科醫師吳秉昇表示，黴漿菌肺炎初期常見長期咳嗽、喉嚨痛與發燒，後續可能出現胸痛、呼吸喘等情況，與流感及新冠肺炎症狀相似，不易辨別。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院小兒感染科醫師吳秉昇表示，黴漿菌肺炎初期常見長期咳嗽、喉嚨痛與發燒，後續可能出現胸痛、呼吸喘等情況，與流感及新冠肺炎症狀相似，不易辨別。圖／台北慈濟醫院提供

新冠肺炎 醫師 黴漿菌

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