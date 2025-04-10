差點造成擦撞…600萬豪車刻意阻擋救護車 全網怒喊「吊照」

今日一段影片在臉書社團「爆料公社二社」引發廣泛討論。影片中顯示，一輛價值600多萬英國進口的名牌豪車在行駛途中，疑似刻意阻擋救護車通行，甚至差點造成擦撞。該行為被前方車輛的行車記錄器完整拍下，引起網友強烈不滿。

根據原PO的描述，救護車當時正鳴響警笛執行緊急任務，但該豪車駕駛不僅未依規避讓，還持續占據車道，導致救護車無法順利通行。原PO感慨表示：「有錢就是任性，只要有錢就能置他人生死於度外。」此言論引發網友熱烈迴響。

影片曝光後，許多網友紛紛留言抨擊該駕駛行為，認為其不僅缺乏道德，更可能危及他人生命。有網友表示，「這個真的很故意ㄟ！完全不把人命放在眼裡」、「這種該立法吊銷駕照永不得重考」。另有網友氣憤地說，「太垃圾了」、「多麼希望救護車上是他的家人或是救護車要趕去救他家人」。更有人呼籲政府應取消此類駕駛的健保資格，以示懲戒。

然而，也有部分網友持不同看法，認為事件的焦點應在於駕駛個人素質，而非其所駕車輛的價值。一名網友留言指出：「單純是駕駛的私德問題，與車價無關。仇富情緒無助於解決問題，應聚焦於行為本身。」

根據現行法律規定，若駕駛在聽到救護車警笛聲後故意不避讓，將違反道路交通管理處罰條例，可處以3,600元罰鍰並吊銷駕照。若因此導致人員死傷，最高可處以9萬元罰鍰。相關單位也呼籲民眾，遇到救護車執行緊急任務時，應立即依規避讓，以保障搶救生命的黃金時間。