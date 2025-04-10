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水淹內壢站致雙向不通、北上列車全誤點 台鐵啟動類火車
中央氣象署針對桃園市發布豪雨特報，臉書粉專「合鐵事故通報平台」指出，因劇烈天氣影響造成內壢車站至埔心車站間水淹軌面，目前該路段雙線不通，列車將有所延遲，請留意列車資訊看版或改搭其他交通工具。
根據水利署資料，淹水1級警戒包括桃園市的八德區、平鎮區、楊梅區，新北市鶯歌區則是2級警戒。
有民眾於臉書粉專「鐵道文化之旅」po圖指出，南港車站擺出告示，由於內壢淹水，目前所有北上列車均誤點；而從台鐵官網上查看即時列車動態，所有北上往基隆的列車，預估延誤4分鐘至55分鐘不等，時刻表紅通通，乘客看了直搖頭。
台鐵表示，受桃園地區豪大雨影響，上午9時52分起內壢站至富岡站間東、西正線積水超過軌面，無法開行列車，東、西雙線暫時停駛，除已即刻派工務人員現場監視水情，公司也於上午10時20分成立一級應變小組，目前內壢=富岡間啟動公路接駁協助輸運旅客，另也請各站、車人員加強播音及嚮導旅客改乘其他交通工具。
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