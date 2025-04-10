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暴雨...台鐵中壢段淹水嚴重南北雙向停駛 誤點最長40分鐘
鋒面過境，中央氣象署今早發布豪雨特報，桃園今早9時許降下傾盆大雨，台鐵中壢至埔心段因積水嚴重雙向停駛，多班列車受影響，至少3班列車誤點長達40分鐘，桃園火車站不少民眾卡在月台，抱怨連連。台鐵表示，停駛是受下雨影響，已啟動公路接駁。
台鐵公司表示，今天上午9時52分起，內壢至富岡間受豪大雨影響，水淹過軌面，目前雙線不通，已責令工務人員現場監控水情。本公司上午10時20分成立一級應變小組，並同時啓動公路接駁。
許多民眾也於網路上發文表示，台鐵說有出動抽水機還是排不及，目前已經卡了45分，大家火車會經過中壢這段可以改搭其他交通工具。
也有民眾抱怨說，「搭乘108車次+1 等了這麼久跟我說可能要搭別的交通工具 …OK」。
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