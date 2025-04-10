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哺乳期間該喝多少咖啡、多少水？ 中醫師曝建議上限

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中醫師李湘萍分享，一位新手媽媽因哺乳時間受限及壓力大，導致乳汁分泌明顯下降，經診斷屬「被干擾型乳汁不足」，體質為「肝鬱型」，經中醫調理後泌乳情況顯著改善。 圖／宜蘊醫療提供
中醫師李湘萍分享，一位新手媽媽因哺乳時間受限及壓力大，導致乳汁分泌明顯下降，經診斷屬「被干擾型乳汁不足」，體質為「肝鬱型」，經中醫調理後泌乳情況顯著改善。 圖／宜蘊醫療提供

少子化時代，新手媽媽對照顧孩子格外謹慎，面對產後哺乳挑戰，坊間流傳多喝水幫助排乳、不可喝咖啡，甚至不能吃麻油雞等迷思。開業中醫師李湘萍表示，過度飲水對身體有害，但咖啡因應控制攝取量，含酒精的麻油雞則應避免。如出現乳汁分泌下降，可以中藥處方進行疏肝解鬱、通絡下乳，搭配心理衛教改善泌乳情況。

李湘萍表示，哺乳期間咖啡因攝取量建議控制在300毫克以下，以每杯120毫升黑咖啡約含100毫克咖啡因推算，每天至多攝取1至2杯，目前多數研究認為此劑量對嬰兒無長期影響，但仍有文獻指出，哺乳期間攝取咖啡因，恐與孩子發生腸絞痛、皮膚過敏有關，建議適量飲用，避免過量。

酒精則對孩子神經發育具潛在風險。李湘萍表示，攝取120毫升酒精恐影響乳汁分泌、排乳反射，建議哺乳期間完全避免使用酒精，若少量飲用時，建議至少間隔2小時後再哺乳，避免孩子接觸酒精；國人坐月子常吃的麻油雞，即使經過烹調，仍保留大約20%酒精量，建議謹慎評估是否實用。

李湘萍說，女性哺乳期間，建議維持每日飲水量2500至3000毫升，過度飲水不會提升乳汁分泌，反而可能影響泌乳反射與身體代謝；另，哺乳母乳者，建議比平日額外攝取500卡熱量，未哺乳者則不用增加攝取，避免造成身體負擔。

李湘萍分享近期遇到個案，一位新手媽媽因哺乳時間受限及壓力大，導致乳汁分泌明顯下降。經診斷屬「被干擾型乳汁不足」，體質為「肝鬱型」，使用柴胡、當歸、王不留行、白芍、茯苓等中藥處方進行疏肝解鬱、通絡下乳，同時搭配哺乳頻率調整與心理衛教，泌乳情況顯著改善，媽媽情緒也更穩定。

李湘萍表示，遇到乳汁不足情形，從中西醫觀點可分為不同狀況，自覺性乳汁不足是指實際奶量足夠，但母親信心不足，通常發生在第一胎新手媽媽；被干擾型乳汁不足，指產後3至8日泌乳激素上升關鍵期，此時若未定時餵奶，恐影響乳腺分泌，導致後續乳量逐步減少。

另一類體質或疾病型乳汁不足，則與病患體質有關。李湘萍表示，產婦若患有妊娠高血壓、糖尿病、多囊性卵巢症候群、甲狀腺異常或貧血等疾病，均可能干擾泌乳功能。中醫認為「氣血虛弱」「肝鬱氣滯」「脾胃功能失調」等體質者，易出現乳汁分泌不良的現象。

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