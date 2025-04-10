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雷聲隆隆 升級豪雨特報 桃園、新北淹水警戒
鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署針對桃園市發布豪雨特報，大雨特報範圍則有基隆北海岸、台北市、新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣山區。注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方及落石。
根據水利署資料，淹水1級警戒包括桃園市的八德區、平鎮區、楊梅區，新北市鶯歌區則是2級警戒。
北台灣目前雷聲隆隆，氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域有宜蘭縣、基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、台北市，持續時間至上午11時30分。慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：
基隆市：七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區。
台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區。
新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、汐止區、瑞芳區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區、烏來區。
桃園市：桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、復興區。
新竹縣：新埔鎮、關西鎮、湖口鄉。
宜蘭縣：頭城鎮、礁溪鄉。
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