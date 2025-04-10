機車路權團體怒駕照考訓會議遭獨漏 將號召300人公路局抗議

交通部預計4月25日下午邀集學者及民間團體召開會議，針對「精進駕照考前、中、後相關制度意見交流」進行討論，但公路局卻以「駕照考訓制度與機車團體關聯性低」為由，獨漏台灣機車路權促進會，該促進會無法接受，痛批「難道未來機車不用考照嗎？」預計當天將號召300人至公路局門口抗議。

公路局回應，4月25日會議聚焦邀請關心行人安全議題的團體，公路局規畫於5月再邀請機車路權團體，包含台灣機車路權促進會等其他路權相關團體，召開相關議題意見交流會議溝通，均會廣納各界意見進行討論。

交通部25日將邀多位專家學者及民間團體，包含中華民國汽車駕駛教育學會、台灣安全駕駛監督聯盟、行人零死亡推動聯盟、下一代人本交通促進會、台南市與桃園市人本交通促進會、高雄市行人路權促進會、靖娟兒童安全文教基金會、台灣交通安全協會、還路於民行人路權促進會，共同交流精進駕照考訓相關制度。

台灣機車路權促進會理事黃柏岳說，前兩天友會及行人團體陸續收到公路局開會通知，預計4月25日開駕照制度精進交流會，受邀名單有7個行人團體，還有汽車駕駛教育協會、台灣安全駕駛監督聯盟等，唯獨他們未受邀。

黃柏岳表示，精進考照制度涉及層面廣，所有用路人包含汽車駕駛、機車騎士、行人等，都是利害關係人，行人也不用考駕照卻受邀，需要考駕照的機車團體卻沒有受邀。

促進會不解被獨漏，因此請立委林月琴辦公室協助詢問，結果竟然得到「駕照考訓制度與機車團體關聯性較低」這個驚人回應。

長期關注交通安全的臉書粉絲團「企鵝交通手札」也發文痛批，公路局找了7個行人團體，結果真正需要考駕照，甚至有了駕照需要回訓的機車用路人，卻是一個團體或協會都沒邀請，「這不明擺著告訴大家，以後機車不用考駕照嗎？」

黃柏岳說，無法接受公路局這個說法，認為相當不合理也很荒謬，既然公路局不邀請他們，他們就自己申請路權去公路局「一起學術研討」，預估將有近300人參與陳抗。

黃柏岳說，目前機車考照只有場地內路考，沒有包含實際道路駕駛，但道路上常會遇到突發狀況，因此盼未來駕照制度能把道路環境及駕駛人教育做好，像是研議道路駕駛路考、駕駛人定期回訓制度等。