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國家級警報響、台中市太平區山區暴雨 9縣市大雨特報

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域為台中市、南投縣、苗栗縣。圖／取自氣象署網站
氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域為台中市、南投縣、苗栗縣。圖／取自氣象署網站

中央氣象署發布山區暴雨通報，警戒區域為台中市太平區。氣象署說，針對台中市頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋）發布災防告警，持續時間至中午12時11分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並盡速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域為台中市、南投縣、苗栗縣，持續時間至上午10時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

鋒面影響，易有短延時強降雨，氣象署已發布大雨特報，影響至晚上，大雨特報範圍包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣山區。

中央氣象署發布山區暴雨通報，警戒區域為台中市太平區。圖／取自氣象署網站
中央氣象署發布山區暴雨通報，警戒區域為台中市太平區。圖／取自氣象署網站

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