甩掉「腹」擔 竹市瘦腰活動報名還可拿2萬元商品券

現在人生活壓力大，容易出現情緒性進食（Emotional Eating），不只造成熱量負擔，也有其他健康風險。新竹市府與國民運動中心合作，推出「遠離腹債，腰趁現在」瘦腰活動，除提供參與者2次InBody身體組成檢測，另規畫於16堂增肌減脂運動課程，比賽免報名費，20至69歲腰圍超標民眾都可組隊比賽瘦腰，還有機會獲得2萬元商品券。

衛生局說明，「遠離腹債，腰趁現在」瘦腰活動，即日起至4月27日開放報名，比賽到7月20日，採團隊競賽方式進行，分為政府機關組、職場組及民眾組，每組限額30隊，每隊5人，共計90隊，報名額滿為止，期盼透過團隊互助，讓瘦腰不再是孤軍奮戰。

衛生局說明，活動期間市府與2間國民運動中心合作，除了提供參與者2次免費的InBody身體組成檢測，更規畫於5月至6月開設16堂增肌減脂運動課程，盼透過專業指導，傳授正確的運動技巧，提升訓練效果，幫助參與者塑造健康且自信的體態。此外，為了鼓勵民眾挑戰自我，活動增設個人獎項，讓大家有機會突破極限，保障自身健康，還有機會獲得2萬元商品券。

代理市長邱臣遠表示，隨著現代生活型態的轉變，長時間久坐與飲食不均，讓不少民眾的腰圍逐漸增加，成為健康上的隱憂。研究顯示，當男性腰圍超過90公分，女性超過80公分，罹患代謝症候群的風險將大幅上升，進而增加高血壓、糖尿病及心血管疾病的風險。