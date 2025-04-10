連江縣府：華信航空馬祖高雄定期航線 6月6日首航
連江縣政府今天宣布，華信航空馬祖南竿與高雄小港機場定期航班，於6月6日首航，初步規劃每週五飛航，華信航空函報民航局全票票價為3543元，但仍待正式核定。
連江縣政府今天發布新聞訊息指出，為符合在地軍民搭機需求與南部旅客搭乘，華信航空將於6月6日首航馬祖南竿機場至高雄小港機場定期航線。首航後於每週五航行1航班。
至於票價，連江縣政府表示，華信航空函報民航局的全票票價為新台幣3543元，離島票價約為2480元，並預定15日起於華信航空官網開始售票。但仍待交通部民航局最終核定。
連江縣政府指出，為配合馬祖高雄定期航線開航，華信航空已與台灣中油完成簽約，預計5月中旬運送2個2公秉油櫃抵達馬祖，並於5月下旬以松山至南竿航班，試辦加油測試作業。
連江縣政府透過新聞訊息指出，將在5月高雄旅展加強馬祖高雄航線與馬祖觀光行銷宣傳，首航當天將舉辦首航典禮。
馬祖高雄航線去年11月6日起包機開航，至今年2月底止已執行3波包機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言