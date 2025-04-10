悶熱又雷雨 鋒面接力影響台灣 周末轉涼、雨勢更廣泛

今天受鋒面通過影響，各地天氣較不穩定，為陰有短暫陣雨或雷雨天氣，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，中北部降雨影響最明顯，有局部較大雨勢；南部則相對影響較小，僅零星降雨。

氣溫方面，他說，感受偏悶熱，北部及東北部高溫25至27度，低溫18至19度；中南部及東南部高溫27至30度，低溫19至22度。

明天隨鋒面遠離，轉為偏南風影響，水氣也明顯減少，林孝儒表示，各地恢復為晴到多雲、較為穩定的天氣型態，降雨機率偏低。氣溫再回升，北部及東部18至30度，中南部20至30度，局部內陸地區有機會達31至33度高溫，白天偏熱、早晚微涼，日夜溫差大。

林孝儒表示，周六另一道鋒面由北至南通過，白天期間鋒面滯留於中國沿岸，台灣位於鋒前南風增強區，各地氣溫將顯著偏暖，高溫普遍有28至32度，體感相當悶熱。午後也有機會受鋒前雲系與熱力作用影響，中北部沿海與山區有局部對流發展，帶來短暫陣雨或偶發雷雨機會。晚間鋒面通過後，各地將轉為較廣泛、間歇性較大雨勢的天氣，尤其中北部需特別留意。這波鋒面降雨影響將延續至周日清晨前。

周日白天起鋒面遠離，轉受東北季風影響，林孝儒表示，氣溫略降，高溫明顯減緩，預測北部及東部15至25度，中南部17至27度；各地在乾空氣影響下轉為多雲到晴，天氣穩定，這樣的型態可望持續至下周二。

林孝儒表示，整體來說，今明兩天鋒面來去節奏快，周六再度有鋒面報到，外出活動需多留意天氣變化，記得攜帶雨具防備。天氣晴雨轉換快，戶外行程密切留意最新預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。