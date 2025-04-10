大雷雨狂轟新北桃竹4縣市 粉專：下午前是降雨高峰
鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署已針對北部地區及基隆北海岸發布大雨特報。氣象署並針對新北市、桃園市、新竹市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午10時。
大雷雨即時訊息示警區域：新北市新莊區、樹林區、鶯歌區、泰山區、林口區，桃園市桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區，新竹市東區、北區、香山區，新竹縣竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、寶山鄉。
前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，回波不弱，今天中部以北要提防雷陣雨，南部山區也有午後對流發展的可能。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，鋒面通過中，今天下午之前是降雨高峰，北部、中部注意大雷雨等劇烈天氣發生。
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