想補鈣要吃對！起司含多種維生素 搭一類食材食用反浪費營養

一名領有保育員和營養師雙重執照的前幼兒園營養師，在「YAHOO JAPAN」中的「營養師食堂」（栄養士食堂）專欄分享，以牛奶為原料製成、營養價值極高的起司，含有優質蛋白質、脂肪、鈣質與多種維生素，是日常飲食中補充鈣質的好選擇。但他提醒，若與特定食材一起食用，反而可能影響營養吸收。

文中指出，以加工起司為例，每100公克就含有高達630毫克的鈣質，有助於維持骨骼和牙齒健康、預防骨質疏鬆，並具有穩定情緒、抑制神經興奮的功能。不過，毛豆中含有的植酸（phytic acid）會妨礙鈣質吸收，等於白白浪費了原本應從起司中獲得的營養。由於鈣質是人體無法自行合成、且多數日本人（台灣亦然）攝取不足的重要礦物質之一，因此在食材搭配上更需多加留意。

對於想有效吸收鈣質的人，營養師建議可搭配含有豐富「維生素D」的食材，例如鮭魚、吻仔魚、蕈菇類，還有富含「檸檬酸」的水果，舉例來說，像是檸檬、葡萄柚等，這些蔬果都能促進身體對鈣的吸收與利用。反之，若在日常飲食中經常一起食用毛豆與起司，反而可能錯失補鈣的機會。

這篇文章提醒民眾，即使是健康食品，也要注意搭配的食材。聰明選擇適當的飲食組合，才能真正發揮食材的營養價值，讓補鈣效果事半功倍，幫助身體達到最佳狀態。