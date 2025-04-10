扁平足免役是賺到？骨科醫師：到底痛不痛旁人難體會

藝術大師達文西曾說，人體足部是工程學的傑作，也是一件藝術品。骨科醫師陳俊和表示，所有靈長類只有人類有足弓，人類的腳設計精良，足弓目的是省力，可長時間、長距離奔跑較不累，足弓發育不完全的扁平足，長時間走路、跑步易腳痛，甚至不太能蹲，這就是扁平足達一定嚴重程度免役的原因。

藝人五月天主唱阿信當年入伍4個月後，因扁平足提早退伍，演員藍正龍在體檢時驗出扁平足，只當45天國民兵。其實不少運動員都是扁平足，輕微扁平足仍可運動，嚴重者才可免除兵役。

早年當兵體能操練較有強度，近年役期縮短，訓練強度也下降，出現扁平足是否該免疫的討論聲，嘉義基督教醫院小兒骨科主任陳俊和說，扁平足是否影響生活因人而異，這類患者長時間走路到底痛不痛，旁人很難體會。

陳俊和說，扁平足免疫規定已有加嚴，新修訂的兵役體位區分標準規定，扁平足足弓角大於168度為免役體位；足弓角大於165度、小於等於168度者服補充役。

陳俊和觀察，扁平足要跑很快不難，通常較難跑遠程，部分扁平足患者還是有能耐跑馬拉松，情況因人而異。

陳俊和說，人剛出生時大部分都是扁平足，隨年齡增長，大部分足弓會自然發育而成，觀察站立時，足底是否有弓形弧度，如果呈現平坦狀態，完全接觸地面，或足跟向外歪斜，很可能就是扁平足。有些患者會透過手術改善，若沒太大症狀，加強足部運動或使用矯具即可。

陳俊和說，醫界曾在印度做過鞋子對扁平足盛行率研究，透過人生擁有第一雙鞋的年紀，探究與扁平足的關聯性，發現1至5歲有第一雙鞋，扁平足盛行率3.24%；5至15歲擁有第一雙鞋的扁平足盛行率是3.27%；大於16歲才有第一雙鞋，盛行率是 1.75%，赤腳在地上走的時間愈早、愈長，扁平足盛行率較低，可見赤腳對足弓發育有利。