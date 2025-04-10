天氣重點 賈新興：周六晚再有鋒面、周日東北季風影響

下一波鋒面周六晚間報到，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書和YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」分析未來天氣重點，他表示，周六晚上受鋒面通過，接著周日受東北季風影響。

近期天氣趨勢，他說，明天中午前花東沿海有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨。周六，台東留意有局部焚風發生的機率，午後嘉義以北及宜蘭有零星短暫雨，晚上逐漸受鋒面通過影響，各地轉有局部短暫陣雨或雷雨。周日受東北季風影響，台中以南山區、高屏及宜花東仍有局部短暫雨。

賈新興表示，下周一至下周四，午後花東山區轉多雲。下周五，午後新竹至嘉義有局部短暫雨，新竹以北及宜花東亦有零星短暫雨。下周六，午後各地有局部短暫雨。20日，午後雲林以北及宜花有局部短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。