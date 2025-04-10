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鋒面雷雨今晚好轉 吳德榮：周六再變天、下周晴熱如夏
今天白天鋒面影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，中部以北、南部山區有局部陣雨或雷雨，氣溫略降。今晚各地好轉、為多雲時晴的天氣。北部18至26度、中部19至28度、南部20至31度、東部18至31度。
中央氣象署發布7縣市大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天北部地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。大雨特報範圍：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣。
他說，明天至周六下午多雲時晴，各地高溫回升至30度以上、暖熱的天氣，山區及東半部偶有局部少量降雨。
不過， 吳德榮表示，周六下午至周日清晨前後不到18小時，下波鋒面快速通過，全台轉有陣雨或雷雨，有雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣發生的機率，氣溫下降。周日白天起天氣迅速好轉，雨過天青。
下周一至下周三移動高壓影響，各地白天晴熱如夏，吳德榮表示，早晚因輻射冷卻、明顯偏涼，日夜溫差很大、超過15度。下周四高壓迴流，各地多雲時晴，持續暖熱如夏，西半部清晨容易起霧。下周五另一波鋒面快速通過，有局部陣雨或雷雨的機率，下周六空檔再現，各地多雲時晴。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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