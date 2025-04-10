苗栗以北7縣市大雨特報 兩波鋒面過境留意雷擊強風

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布7縣市大雨特報，今天北部地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。大雨特報範圍：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣。

上半天鋒面通過，各地降雨機率高，局部有短暫陣雨或雷雨，氣象署說，尤其中部以北雨勢明顯，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，外出留意雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。而整體雨勢至下半天逐漸緩和，晚上大多轉為多雲的天氣，剩山區及花、東有零星降雨。

溫度方面，白天溫度略降，各地高溫普遍為26至28度，而夜晚低溫在中部以北及宜、花為19到21度，南部及台東為22至24度，感受稍涼一些。

明天環境轉為東南至偏南風，雨勢相對小，但桃園以北、東半部地區及其他山區仍有零星短暫陣雨，尤其花、東降雨機率較高，其他地區則為多雲到晴。

周六另一鋒面通過，降雨範圍較前一波更廣，易有短延時強降雨，中部以北、東北部地區及南部山區有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

周日鋒面過之後，東北季風隨即增強，各地天氣稍轉涼，降雨逐漸趨緩；迎風面東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為局部短暫雨後多雲。

下周一起東北季風減弱，白天起氣溫回升，日夜溫差大；下周一至下周三各各地為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周四至下周六各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

周六清晨前金、馬及明天清晨中南部地區易有低雲或霧影響能見度，往返離島留意航班資訊並注意交通安全。春季天氣變化快速，後期天氣不確定性大，注意氣象署最新天氣資訊。