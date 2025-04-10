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高市民生醫院公護出走 人力占比13% 將增聘獎勵留任

聯合報／ 記者郭韋綺楊正海／連線報導

高雄市公職護理師逐年減少，其中市立民生醫院公護人力占比不到2成，多靠契約護理師遞補支撐，市議員李眉蓁昨天質詢指公護也鬧出走，反映醫療環境惡化；衛生局長黃志中允諾會逐年增聘公職護理師，推動留任獎勵措施，優化護理人員薪資

為紓解護理荒，衛福部今年祭出提高公職護理師占比5成目標政策，但高雄公立醫院公護留任率卻愈來愈低。以民生醫院為例，近5年來公護和契約護理師總數維持在322至330人，但公護人數逐年下降，從52人下降到42人，占比僅1成3，契約護理師285人，占比逾8成。

李眉蓁指出，公護要扛行政工作，還要顧病人，薪資卻跟契約護理師差不多，是公護流失的原因。

黃志中坦言公護比率偏低，允諾會逐年增補，至於契約護理師因受限勞基法，工時規定嚴格，為了留人會提升薪資待遇。

台北市公護相對穩定，衛生局表示，根據去年4月統計，北市護理人員為3萬1268人，至今年4月，人數為3萬1700人，並無出走情形。

薪資 衛生局 護理師

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