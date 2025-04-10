健康你我他／土耳其旅遊染痢疾 私人醫院急診救援

去年7月我與家人前往夢幻國度土耳其，對12天行程期待不已的我，哪知在第3天就因為一盤沙拉而中招。

土耳其氣候非常炎熱，中午一抵達鹽湖，看到餐廳桌上擺著前菜沙拉，我立即大快朵頤，下午入住熱氣球小鎮卡帕多奇亞時，我卻因為上吐下瀉已迫不及待在洞穴飯店休息，連晚餐也不吃了。但這個讓腸胃休息的方式並未奏效，晚上睡覺時不想吵醒正好眠的家人，半夜我只得輕手輕腳至浴室又吐又拉。

隔日我告訴妻子、聯繫導遊安排就醫，導遊詢問我們要於公立或私人醫院就醫，由於擔心病程快速發展，妻子建議至私人醫院，因此早上9點團體出發前，院方就已抵達飯店，評估後建議到院做積極治療，而非僅在飯店休息。

醫院經理評估我的旅遊保險內容，並請急診醫師看診、護士抽血及糞便檢驗；下午經理告知我是阿米巴性痢疾傳染，並說明我們有2個選擇，一是拿藥單後自行於附近藥局配藥吃，另一則是在醫院住一晚接受更完善的治療。

醫院住一晚要美金2600元，我們評估未來行程還滿多天，剛好連續2晚住同一飯店，讓我在醫院可休養一天，且院方還用救護車載我妻女回飯店，之後可趕赴團體行程。

在台灣幾乎二、三十年未看診的我，竟然在土耳其掛急診，幸好人平安，也感謝小女擔任翻譯，讓我順利與醫師溝通無礙。