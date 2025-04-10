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冠心症有前兆 10招自我預防

聯合報／ 林蔚珊／台大醫院護理部護理長
冠狀動脈因為膽固醇堆積而變得狹窄或堵塞，導致心肌缺氧損傷，就是「冠心症」。圖／123RF
冠狀動脈因為膽固醇堆積而變得狹窄或堵塞，導致心肌缺氧損傷，就是「冠心症」。圖／123RF

心臟是由厚實肌肉組成的器官，全年無休地將血液輸送到全身，冠狀動脈包圍心臟，供應心臟所需的氧氣和養分。但隨著年齡增長、飲食和生活習慣的影響，血液中的膽固醇會在冠狀動脈形成斑塊，當冠狀動脈因為膽固醇堆積而變得狹窄或堵塞，導致心肌缺氧損傷，就是「冠心症」。

冠心症常見症狀，包括左側胸部悶痛、壓迫感和呼吸困難，有時有燒灼感或麻刺感。通常在運動或用力時出現這些症狀，休息後會改善。老年人有時症狀不明顯，可能表現為上腹脹痛或倦怠不安。如果症狀持續超過15分鐘未改善，可能是急性冠心症，應立即就醫。

治療冠心症包括藥物和非藥物治療。當冠狀動脈狹窄超過70%或急性冠心症時，需透過心導管手術或冠狀動脈繞道手術來恢復血流。

藥物治療方面，降血脂藥物可降低血中壞膽固醇，預防血管再次阻塞；抗血小板製劑可減少血栓形成，但應注意出血風險；乙型阻斷劑可降低心跳和心肌收縮，減少心肌需氧量；血管張力素轉化酵素抑制劑（ACEI）可降低血壓，促進血管擴張；鈣離子通道阻斷劑可幫助血管擴張，降低血壓；硝酸甘油可放鬆冠狀動脈，增加心肌供氧。

冠心症自我照顧10方法 資料來源／林蔚珊
冠心症自我照顧10方法 資料來源／林蔚珊

手術 生活習慣 膽固醇

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